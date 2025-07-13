ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий Кабмін може бути наступного тижня, Шмигаля планують на Міноборони, - джерело

Неділя 13 липня 2025 21:19
UA EN RU
Новий Кабмін може бути наступного тижня, Шмигаля планують на Міноборони, - джерело Фото: Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Новий уряд в Україні може з'явитися вже наступного тижня. Як очікується, прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолить міністерство оборони в новому Кабінеті міністрів.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, президент Володимир Зеленський вже ухвалив відповідне рішення. Новим головою уряду має стати перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко

Натомість діючий прем'єр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, який планується на посаду посла України в США.

Крім того, в новому складі уряду будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень всередині уряду. В будь-якому разі, своїх посад мають позбутися декілька міністрів, перелік яких ще визначається.

Зміни в Кабміні

Нагадаємо, кілька тижнів тому джерела РБК-Україна зі «Слуги народу» повідомили, що в середині липня в уряді можуть відбутися зміни.

Орієнтовними датами для голосування назвали проміжок 15-17 липня.

Також зазначимо, що вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони держави. За його словами, рішення з цього приводу будуть незабаром.

Незадовго до того, як президент допустив, що Умеров може очолити посольство України в США, джерела РБК-Україна повідомили, що Зеленський провів розмову з чинним послом Оксаною Маркаровою. Під час діалогу вони обговорили її відставку.

Раніше РБК-Україна публікувало повний список змін, який може бути затверджений. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Україна Денис Шмигаль
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ за СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ за СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем