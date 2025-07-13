Новий Кабмін може бути наступного тижня, Шмигаля планують на Міноборони, - джерело

Новий уряд в Україні може з'явитися вже наступного тижня. Як очікується, прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолить міністерство оборони в новому Кабінеті міністрів.

Крім того, в новому складі уряду будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень всередині уряду. В будь-якому разі, своїх посад мають позбутися декілька міністрів, перелік яких ще визначається.

Натомість діючий прем'єр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, який планується на посаду посла України в США.

Зміни в Кабміні

Нагадаємо, кілька тижнів тому джерела РБК-Україна зі «Слуги народу» повідомили, що в середині липня в уряді можуть відбутися зміни.

Орієнтовними датами для голосування назвали проміжок 15-17 липня.

Також зазначимо, що вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони держави. За його словами, рішення з цього приводу будуть незабаром.

Незадовго до того, як президент допустив, що Умеров може очолити посольство України в США, джерела РБК-Україна повідомили, що Зеленський провів розмову з чинним послом Оксаною Маркаровою. Під час діалогу вони обговорили її відставку.

Раніше РБК-Україна публікувало повний список змін, який може бути затверджений. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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