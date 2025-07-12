"Шахеди" і ракети накрили Захід України: усі деталі масштабної атаки РФ
Росія вночі 12 липня атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед" і крилатими ракетами. Під ударом опинився Захід України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили, а також на заяви мерів і голів місцевих ОВА.
"Шахеди" хаотично переміщалися Україною, після чого націлилися на західні міста. Також були запущені ракети з тактичної авіації РФ.
Львів та область
Львів пережив цієї ночі масштабну атаку із застосуванням як "Шахедів", так і ракет. Мер міста Андрій Садовий повідомляв, що в Залізничному районі загорілася покрівля даху нежитлового приміщення. Також пошкоджень зазнав житловий будинок у районі вулиці Мирополита Андрія.
Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що пошкоджено двоповерхову будівлю. Унаслідок ворожої атаки є часткове руйнування під'їзду, та стався витік газу й води. "Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби", - повідомив він.
Луцьк
У Волинській області повітряну тривогу було оголошено о 2:21. Також масованої атаки зазнав Луцьк. У місті працювала ППО і лунали вибухи.
"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", - розповів глава ОВА.
Фото наслідків у Луцьку (t.me/mayorpolishchuk)
Буковина
У Чернівецькій області тривогу також оголосили о 2:35. В ОВА повідомляли про активність ворожих безпілотників. Також в області фіксували ракети.
"Тримаємося. Деталі згодом", - лаконічно прокоментував атаку голова ОВА Руслан Запарнюк.
Кропивницький і Черкаси
У містах також працювало ППО. У Кропивницькому місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок атаки "Шахеда". Влада ситуацію поки що не прокоментувала.
У Черкасах також було чути вибухи. Повітряні Сили повідомляли, що в бік міста було запущено ракету.
Харків
Не тільки західні міста України зазнали атаки. На Харків ворог запустив "КАБи" і "Шахеди". Мер Харкова Ігор Терехов написав, що підтверджено один з ударів по житловій забудові Київського району. Є інформація про потерпілого.
Мета комбінованих ударів РФ
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що РФ своїм масштабним обстрілом України висловлює повну неповагу до США та інших партнерів, які закликали до припинення вбивств.
Він пояснив, що Росія таким чином хоче показати лідерів G7 слабкими.
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