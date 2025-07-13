Завтра у Києві зупиняють популярний вид транспорту: в чому причина

Від завтра, 14 липня, у Києві зупиняють фунікулер. Він не працюватиме понад місяць через щорічний плановий ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Київпастранс ".

Перед запуском роботи фунікулера фахівці здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Водночас у планах здійснити капітальний ремонт вузлів та агрегатів вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.

Під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу, а також проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.

" Із 14 липня до 22 серпня київський фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт", - пояснили в установі.

Де ще в Києві обмежують рух транспорту

Нагадаємо, що днями у Київській міській держадміністрації із посиланням на КК "Київавтодор" повідомили, що з 12 липня у Києві запроваджено зміну для водіїв.

Йдеться про часткове обмеження руху транспорту вулицею Михайла Бойчука у Печерському районі міста.

Згідно з інформацією КМДА, такі зміни діятимуть до 10 серпня (у цей період дорожники КП ШЕУ Печерського району проводитимуть поточний ремонт вулиці).

Зазначається, що роботи триватимуть:

на непарній стороні проїжджої частини вулиці;

на ділянці від Військового проїзду до вулиці Професора Підвисоцького.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві майже на рік перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежили рух транспорту по ній.

Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

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