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В одному з аеропортів Лондона розбився літак (відео)

Лондон, Неділя 13 липня 2025 19:47
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В одному з аеропортів Лондона розбився літак (відео) Фото: під Лондоном робився літак (x.com/TalkTV)
Автор: Каріна Левицька

У британському аеропорту "Лондон Саутенд" 13 липня розбився невеликий бізнес-джет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Свідки розповіли, що бачили "величезну вогняну кулю" та чорний дим після інциденту в аеропорту близько 16:00 сьогодні вдень. Наразі немає інформації щодо того, скільки людей було в літаку.

Згідно з повідомленнями, літак розбився під час зльоту. За попередніми даними, літак летів до Нідерландів.

Авіакатастрофа в Індії

Нагадаємо, що в Індії минулого місяця пасажирський літак впав недалеко від аеропорту Ахмедабад. Авіаційне судно мало прямувати до Лондона.

Однак літак впав у районі Мехгані та врізався в гуртожиток медичного коледжу, після чого виникла пожежа.

Відомо, що в авіакатастрофі вижила тільки 1 людина. Ним виявився громадянин Британії Вішваш Кумар Рамеш.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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