Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: поранено дитину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл", - йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. За його словами, Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ЗСУ не виженуть їх з території України.

"Цивільні повинні покинути область - особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся", - додав глава регіону.