ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: поранено дитину

Новость на русском →
Краматорськ, Вівторок 08 листопада 2022 19:38
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: поранено дитину Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл", - йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. За його словами, Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ЗСУ не виженуть їх з території України.

"Цивільні повинні покинути область - особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся", - додав глава регіону.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі та вранці 8 листопада обстрілювали ділянки фронту від Вугледара до Сіверська Донецької області.

Кириленко повідомляв, що внаслідок обстрілів росіянами Донецької області за минулу добу загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень.

До того ж, окупанти активізувалися ще на одній ділянці фронту - неподалік Волновахи на півдні Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Краматорськ Донецька область Війна в Україні
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів