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Зеленський візьме участь в саміті G20: в якому форматі

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 12:29
Зеленський візьме участь в саміті G20: в якому форматі Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав виданню речник президента Сергій Никифоров.

Саміт G20 відбудеться в Індонезії 15-16 листопада.

Путін теж приєднається?

Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор Володимир Путін.

За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін візьме участь у саміті лідерів "якщо у нього буде така можливість". Але якщо у диктатора цього не вдасться, то президент Індонезії проситиме його доєднатися віртуально.

Тим часом США виступають за участь України у саміті Великої двадцятки, навіть якщо на ньому буде представлена РФ.

При цьому Вашингтон стверджує, що не зацікавлений говорити з російською стороною під час індонезійського саміту. Зокрема, президент США Джо Байден нібито "не збирається" зустрічатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський раніше вже наголошував, він не візьме участь у саміті, якщо там буде глава Кремля. Тепер же участь Зеленського у G20 точно підтверджується його речником. Залишилося дізнатися, чи наважиться Путін з'явитися на саміті віртуально чи очно.

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G20 Володимир Зеленський Индонезия
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