Макрон виступив за переговори України з Росією, але на умовах Києва
Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1 INFO.
"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та РФ під час прес-конференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.
Водночас за словами президента Франції, це має бути можливо "зробити на умовах і в той час, які будуть обрані Україною".
"Ми хочемо повернення у мир. Ця справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів", - додав Макрон.
Глава Франції також сказав, що висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням.
Раніше РБК-Україна писало про те, що США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.
Раніше Макрон заявив, що Україна та Росія мають повернутися за стіл переговорів, бо іншого виходу з війни немає.
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