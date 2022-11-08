Макрон виступив за переговори України з Росією, але на умовах Києва

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1 INFO .

"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та РФ під час прес-конференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.

Водночас за словами президента Франції, це має бути можливо "зробити на умовах і в той час, які будуть обрані Україною".

"Ми хочемо повернення у мир. Ця справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів", - додав Макрон.

Глава Франції також сказав, що висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням.