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Росія вранці обстріляла ракетами Запорізький район: що відомо

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Запоріжжя, Вівторок 08 листопада 2022 08:18
Росія вранці обстріляла ракетами Запорізький район: що відомо Фото: Росія вранці 8 листопада обстріляла ракетами Запорізький район (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 8 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району", - розповів він.

Росія вранці обстріляла ракетами Запорізький район: що відомо

За його словами, один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

Оновлено 8.15. Як розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, російські терористи сьогодні о 4:30 ранку завдали ударів по Запорізькій області. Під прицілом було село Лежине.

"Накривали із ЗРС С-300. Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. Добре, що немає ні поранених, ні загиблих", - додав він.

Всього, за даними Тимошенка, протягом доби було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах.

Як повідомлялось, днем раніше, 7 листопада, російські окупанти обстріляли с. Кущове Запорізького району. За добу Росія здійснила 52 обстріли регіону, одна людина загинула.

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