ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

Фото: Росія втратила у війні вже 77 170 своїх військових (Getty Image)

Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.