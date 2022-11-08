ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії
Фото: Росія втратила у війні вже 77 170 своїх військових (Getty Image)
Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 2786 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,
- артилерійських систем - 1791 (+9) од,
- РСЗВ - 391 (+0) од,
- засоби ППО - 203 (+1) од,
- літаків - 278 (+1) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од,
- спеціальна техніка - 159 (+2).
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні.
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