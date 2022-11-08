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ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 09:06
ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії Фото: Росія втратила у війні вже 77 170 своїх військових (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 2786 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,
  • артилерійських систем - 1791 (+9) од,
  • РСЗВ - 391 (+0) од,
  • засоби ППО - 203 (+1) од,
  • літаків - 278 (+1) од,
  • гелікоптерів - 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 159 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні.

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