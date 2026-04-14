Bloomberg назвало місця нових переговорів США та Ірану

14:33 14.04.2026 Вт
2 хв
Новий раунд переговорів можуть провести вже наступного тижня
aimg Ірина Глухова
Bloomberg назвало місця нових переговорів США та Ірану Фото: переговори США та Ірану в Пакистані (Getty Images)

Представники США та Ірану обговорюють проведення нового раунду переговорів щодо завершення війни. Наступна зустріч може відбутися в Туреччині або Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: США та Іран готують новий раунд переговорів: названо можливу дату

За даними джерел агенства, США та Іран ведуть переговори щодо проведення чергового раунду очних зустрічей для досягнення довгострокового перемир'я, оскільки попередні обговорення в Ісламабаді під керівництвом американського віцепрезидента Джей Ді Венса провалилися.

Сторони хочуть зустрітися до того, як наступного тижня закінчиться двотижневе перемир'я, оголошене 8 квітня.

За словами співрозмовників Bloomberg, до діалогу з метою припинення війни долучилися представники Туреччини та Єгипту, що підвищує ймовірність проведення зустрічі в одній із цих двох країн.

Джерела агентства розповіли, що переговори можуть відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, за інформацією Associated Press, США та Іран активно працюють над організацією нового раунду переговорів для досягнення угоди щодо припинення конфлікту.

Серед можливих майданчиків також розглядається столиця Пакистану Ісламабад. Крім того, ще одним варіантом може стати Женева.

Переговори США з Іраном

У ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Він також наголосив, що США нібито досягли всіх військових цілей і суттєво просунулися до укладення мирної угоди.

Пізніше Трамп оголосив про "остаточну" перемогу США у війні, тоді як Вища рада національної безпеки Ірану також заявила про власну "перемогу" і поразку противника.

Вже 10 квітня американський лідер попередив, що США можуть відновити бойові дії, якщо сторони не укладуть мирну угоду, додавши, що Іран має слабкі позиції перед переговорами.

12 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори з Іраном, які відбулися в Пакистані, завершилися безрезультатно.

Того ж дня стало відомо, що Тегеран відкинув вимоги Вашингтона щодо Ормузької протоки та ядерної програми.

Тим часом Вашингтон розпочав повномасштабну операцію з ізоляції Ірану з моря. За наказом президента США Дональда Трампа участь в блокаді беруть участь 15 кораблів різних типів.

Новини
Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту
Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта