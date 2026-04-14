Bloomberg назвало места новых переговоров США и Ирана

Представители США и Ирана обсуждают проведение нового раунда переговоров по завершению войны. Следующая встреча может состояться в Турции или Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников агентства, США и Иран ведут переговоры о проведении очередного раунда очных встреч для достижения долгосрочного перемирия, поскольку предыдущие обсуждения в Исламабаде под руководством американского вице-президента Джей Ди Вэнса провалились.

Стороны хотят встретиться до того, как на следующей неделе закончится двухнедельное перемирие, объявленное 8 апреля.

По словам собеседников Bloomberg, к диалогу с целью прекращения войны присоединились представители Турции и Египта, что повышает вероятность проведения встречи в одной из этих двух стран.

Источники агентства рассказали, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

Напомним, по информации Associated Press, США и Иран активно работают над организацией нового раунда переговоров для достижения соглашения о прекращении конфликта.

Среди возможных площадок также рассматривается столица Пакистана Исламабад. Кроме того, еще одним вариантом может стать Женева.