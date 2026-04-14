Bloomberg назвало места новых переговоров США и Ирана
Представители США и Ирана обсуждают проведение нового раунда переговоров по завершению войны. Следующая встреча может состояться в Турции или Египте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, США и Иран ведут переговоры о проведении очередного раунда очных встреч для достижения долгосрочного перемирия, поскольку предыдущие обсуждения в Исламабаде под руководством американского вице-президента Джей Ди Вэнса провалились.
Стороны хотят встретиться до того, как на следующей неделе закончится двухнедельное перемирие, объявленное 8 апреля.
По словам собеседников Bloomberg, к диалогу с целью прекращения войны присоединились представители Турции и Египта, что повышает вероятность проведения встречи в одной из этих двух стран.
Источники агентства рассказали, что переговоры могут состояться на следующей неделе.
Напомним, по информации Associated Press, США и Иран активно работают над организацией нового раунда переговоров для достижения соглашения о прекращении конфликта.
Среди возможных площадок также рассматривается столица Пакистана Исламабад. Кроме того, еще одним вариантом может стать Женева.
Переговоры США с Ираном
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.
Он также отметил, что США якобы достигли всех военных целей и существенно продвинулись к заключению мирного соглашения.
Позже Трамп объявил об "окончательной" победе США в войне, тогда как Высший совет национальной безопасности Ирана также заявил о собственной "победе" и поражении противника.
Уже 10 апреля американский лидер предупредил, что США могут возобновить боевые действия, если стороны не заключат мирное соглашение, добавив, что Иран имеет слабые позиции перед переговорами.
12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном, которые состоялись в Пакистане, завершились безрезультатно.
В тот же день стало известно, что Тегеран отверг требования Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной программе.
Тем временем Вашингтон начал полномасштабную операцию по изоляции Ирана с моря. По приказу президента США Дональда Трампа участие в блокаде принимают участие 15 кораблей различных типов.