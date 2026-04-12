США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що за підсумками переговорів з Іраном у Пакистані сторони так і не досягли угоди. Зокрема, Тегеран поки що не готовий відмовитися від ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час пресконференції в Ісламабаді Венс сказав, що США займаються переговорним процесом уже 22 години і провели низку змістовних дискусій. У цьому якраз хороша новина. Але є і погана.

"Погана новина в тому, що ми не досягли угоди. І я думаю, що це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США. Тож ми повертаємося до Сполучених Штатів, так і не досягнувши угоди", - зазначив чиновник.

Він додав, що США поки що не бачать готовності Ірану відмовитися від можливості розроблення ядерної зброї, і це є каменем спотикання в переговорах.

"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - сказав Венс.

Віцепрезидент підкреслив, що іранські чиновники відмовилися прийняти умови угоди, які, за його словами, були "досить гнучкими".

"Ми йдемо звідси з дуже простою пропозицією, способом досягнення взаєморозуміння, яке є нашим остаточним і найкращим варіантом. Подивимося, чи приймуть його іранці", - повідомив він.

Також Венс розповів, що президент США Дональд Трамп говорив американській делегації прибути на переговори з добрими намірами і докласти всіх зусиль для укладення угоди. За його словами, вони так і робили, але ніякого прогресу домогтися так і не вдалося.

Крім того, віцепрезидент додав, що він постійно спілкувався з Трампом під час тристоронніх переговорів з Іраном у Пакистані, а також тримав зв'язок з іншими чиновниками адміністрації.

"Очевидно, ми постійно спілкувалися з президентом. Я не знаю, скільки разів ми з ним розмовляли, разів шість, дванадцять за останні 21 годину", - розповів він журналістам.

Додамо, що перед конференцією Венса представник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї озвучив, які теми обговорювалися на ірано-американських переговорах.

За його словами, серед основних тем були: Ормузька протока, ядерна програма, військові репарації, скасування санкцій і повне припинення війни проти Ірану і в регіоні.