США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що за підсумками переговорів з Іраном у Пакистані сторони так і не досягли угоди. Зокрема, Тегеран поки що не готовий відмовитися від ядерної програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час пресконференції в Ісламабаді Венс сказав, що США займаються переговорним процесом уже 22 години і провели низку змістовних дискусій. У цьому якраз хороша новина. Але є і погана.
"Погана новина в тому, що ми не досягли угоди. І я думаю, що це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США. Тож ми повертаємося до Сполучених Штатів, так і не досягнувши угоди", - зазначив чиновник.
Він додав, що США поки що не бачать готовності Ірану відмовитися від можливості розроблення ядерної зброї, і це є каменем спотикання в переговорах.
"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - сказав Венс.
Віцепрезидент підкреслив, що іранські чиновники відмовилися прийняти умови угоди, які, за його словами, були "досить гнучкими".
"Ми йдемо звідси з дуже простою пропозицією, способом досягнення взаєморозуміння, яке є нашим остаточним і найкращим варіантом. Подивимося, чи приймуть його іранці", - повідомив він.
Також Венс розповів, що президент США Дональд Трамп говорив американській делегації прибути на переговори з добрими намірами і докласти всіх зусиль для укладення угоди. За його словами, вони так і робили, але ніякого прогресу домогтися так і не вдалося.
Крім того, віцепрезидент додав, що він постійно спілкувався з Трампом під час тристоронніх переговорів з Іраном у Пакистані, а також тримав зв'язок з іншими чиновниками адміністрації.
"Очевидно, ми постійно спілкувалися з президентом. Я не знаю, скільки разів ми з ним розмовляли, разів шість, дванадцять за останні 21 годину", - розповів він журналістам.
Додамо, що перед конференцією Венса представник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї озвучив, які теми обговорювалися на ірано-американських переговорах.
За його словами, серед основних тем були: Ормузька протока, ядерна програма, військові репарації, скасування санкцій і повне припинення війни проти Ірану і в регіоні.
Переговори США та Ірану
Нагадаємо, за добу до переговорів президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав поразки у війні, а ключовим питанням переговорів стане відсутність ядерної зброї у Тегерана. За словами лідера США, такий результат вважатиметься успішною угодою.
Уже після того, як половина переговорів відбулася, Трамп заявив, що йому все одно, чи буде взагалі угода з Іраном. Він стверджує, що за будь-якого результату здобули і здобувають перемогу.
Також ми писали, що за даними ЗМІ, переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою. Зокрема, Тегеран хоче зберегти контроль і виступає проти йде "спільного" управління.
Напередодні Трамп говорив, що протоку буде відкрито незалежно від того, буде угода з Іраном чи ні. Трохи пізніше в суботу він анонсував процес розблокування Ормузької протоки.