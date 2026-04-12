ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс

05:20 12.04.2026 Нд
3 хв
Що стало головною причиною, чому сторони не змогли домовитися?
aimg Едуард Ткач
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що за підсумками переговорів з Іраном у Пакистані сторони так і не досягли угоди. Зокрема, Тегеран поки що не готовий відмовитися від ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: США повністю знищили армію Ірану, включаючи флот і ВПС, - Трамп

Під час пресконференції в Ісламабаді Венс сказав, що США займаються переговорним процесом уже 22 години і провели низку змістовних дискусій. У цьому якраз хороша новина. Але є і погана.

"Погана новина в тому, що ми не досягли угоди. І я думаю, що це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США. Тож ми повертаємося до Сполучених Штатів, так і не досягнувши угоди", - зазначив чиновник.

Він додав, що США поки що не бачать готовності Ірану відмовитися від можливості розроблення ядерної зброї, і це є каменем спотикання в переговорах.

"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - сказав Венс.

Віцепрезидент підкреслив, що іранські чиновники відмовилися прийняти умови угоди, які, за його словами, були "досить гнучкими".

"Ми йдемо звідси з дуже простою пропозицією, способом досягнення взаєморозуміння, яке є нашим остаточним і найкращим варіантом. Подивимося, чи приймуть його іранці", - повідомив він.

Також Венс розповів, що президент США Дональд Трамп говорив американській делегації прибути на переговори з добрими намірами і докласти всіх зусиль для укладення угоди. За його словами, вони так і робили, але ніякого прогресу домогтися так і не вдалося.

Крім того, віцепрезидент додав, що він постійно спілкувався з Трампом під час тристоронніх переговорів з Іраном у Пакистані, а також тримав зв'язок з іншими чиновниками адміністрації.

"Очевидно, ми постійно спілкувалися з президентом. Я не знаю, скільки разів ми з ним розмовляли, разів шість, дванадцять за останні 21 годину", - розповів він журналістам.

Додамо, що перед конференцією Венса представник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї озвучив, які теми обговорювалися на ірано-американських переговорах.

За його словами, серед основних тем були: Ормузька протока, ядерна програма, військові репарації, скасування санкцій і повне припинення війни проти Ірану і в регіоні.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, за добу до переговорів президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав поразки у війні, а ключовим питанням переговорів стане відсутність ядерної зброї у Тегерана. За словами лідера США, такий результат вважатиметься успішною угодою.

Уже після того, як половина переговорів відбулася, Трамп заявив, що йому все одно, чи буде взагалі угода з Іраном. Він стверджує, що за будь-якого результату здобули і здобувають перемогу.

Також ми писали, що за даними ЗМІ, переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою. Зокрема, Тегеран хоче зберегти контроль і виступає проти йде "спільного" управління.

Напередодні Трамп говорив, що протоку буде відкрито незалежно від того, буде угода з Іраном чи ні. Трохи пізніше в суботу він анонсував процес розблокування Ормузької протоки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Іран Мирні переговори Джей Ді Венс
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
