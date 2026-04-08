Трамп оголосив "повну й остаточну перемогу" після угоди про перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про двотижневе припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив в інтерв'ю AFP .

"Це повна й остаточна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", - сказав Трамп.

Водночас він не уточнив, чи планує виконати свої попередні погрози знищити цивільну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран порушить угоду.

"Побачимо", - додав Тпрезидент США.

За інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.

"Ми повідомляємо великому народу Ірану радісну новину про те, що майже всі цілі війни досягнуто, а ваші хоробрі сини довели ворога до стану історичної безпорадності та остаточної поразки", - йдеться у заяві, яку CNN отримав від іранських чиновників.

Також у повідомленні, яке оприлюднили іранські державні ЗМІ, сказано, що 10-пунктний мирний план Тегерану передбачає регулювання проходу через Ормузьку протоку, припинення атак на Іран та його регіональні сили-посередники, виведення американських військ з регіону, компенсацію Ірану, скасування міжнародних санкцій та розморожування активів, а також обов’язкову резолюцію ООН для забезпечення остаточної мирної угоди.

"Наші руки залишаються на спусковому гачку, і якщо ворог допустить найменшу помилку, на неї буде надано відповідь з усією силою", - сказано у заяві іранської Ради.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у соцмережі Х написав, що Вашингтон прийняв "загальні рамки" 10-пунктної пропозиції Ірану "як основу для переговорів".

Своєю чергою Тегеран розглядає 15-пунктну пропозицію США.

"Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції", - зазначив він.

Іранський міністр додав, що протягом двох тижнів "безпечний прохід Ормузькою протокою буде можливий завдяки координації зі збройними силами Ірану".

Трамп згодом перерепостив у Truth Social заяву Арагчі й звинуватив CNN у поширенні заяви Вищої ради національної безпеки Ірану, назвавши її фейковою.

Він заявив, що офіційна позиція Ірану - це допис Арагчі, який є набагато м’якшим за слова Вищої ради безпеки, що заявляє про "поразку" США.