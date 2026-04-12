"США не дозволять Ірану мати ядерну зброю": Трамп озвучив підсумки переговорів у Пакистані

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном у Пакистані пройшли добре. За його словами, вдалося багато про що домовитися, але питання ядерної зброї так і не вирішено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Отже, зустріч пройшла добре, більшість питань були узгоджені, але єдиний дійсно важливий момент, ядерний, залишився невирішеним", - написав Трамп.

Слідом він опублікував ще один пост. У ньому президент знову торкнувся теми переговорів і озвучив свою позицію щодо ядерної зброї в Ірану.

За словами Трампа, вчорашня зустріч з Іраном почалася рано вранці і тривала всю ніч. Сумарно на це пішло близько 20 годин.

Лідер США пише, що міг би детально розповісти про досягнуті результати, але найголовніше, за його словами, є одне - Іран не бажає відмовлятися від своїх ядерних амбіцій.

"У багатьох відношеннях досягнуті домовленості кращі, ніж продовження наших військових операцій до кінця, але всі ці пункти не мають значення порівняно з тим, щоб дозволити ядерній енергії опинитися в руках таких неврівноважених, складних і непередбачуваних людей", - ідеться в публікації.

Трамп додав, що за час переговорів, три його представники (мається на увазі віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер), "дуже зблизилися і стали поважати" іранських представників. Але у зв'язку з відмовою від ядерки - це не має значення.

"Це не має значення, тому що вони були дуже непохитними в найважливішому питанні, і, як я завжди казав від самого початку і багато років тому, в Ірану ніколи не буде ядерної зброї!", - підсумував президент США.