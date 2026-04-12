ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"США не дозволять Ірану мати ядерну зброю": Трамп озвучив підсумки переговорів у Пакистані

16:56 12.04.2026 Нд
3 хв
Ядерне питання все перекреслило?
aimg Едуард Ткач
"США не дозволять Ірану мати ядерну зброю": Трамп озвучив підсумки переговорів у Пакистані Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном у Пакистані пройшли добре. За його словами, вдалося багато про що домовитися, але питання ядерної зброї так і не вирішено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Отже, зустріч пройшла добре, більшість питань були узгоджені, але єдиний дійсно важливий момент, ядерний, залишився невирішеним", - написав Трамп.

Слідом він опублікував ще один пост. У ньому президент знову торкнувся теми переговорів і озвучив свою позицію щодо ядерної зброї в Ірану.

За словами Трампа, вчорашня зустріч з Іраном почалася рано вранці і тривала всю ніч. Сумарно на це пішло близько 20 годин.

Лідер США пише, що міг би детально розповісти про досягнуті результати, але найголовніше, за його словами, є одне - Іран не бажає відмовлятися від своїх ядерних амбіцій.

"У багатьох відношеннях досягнуті домовленості кращі, ніж продовження наших військових операцій до кінця, але всі ці пункти не мають значення порівняно з тим, щоб дозволити ядерній енергії опинитися в руках таких неврівноважених, складних і непередбачуваних людей", - ідеться в публікації.

Трамп додав, що за час переговорів, три його представники (мається на увазі віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер), "дуже зблизилися і стали поважати" іранських представників. Але у зв'язку з відмовою від ядерки - це не має значення.

"Це не має значення, тому що вони були дуже непохитними в найважливішому питанні, і, як я завжди казав від самого початку і багато років тому, в Ірану ніколи не буде ядерної зброї!", - підсумував президент США.

Переговори США та Ірану зазнали фіаско

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, американська делегація на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом прибула до Пакистану для переговорів з Іраном. У ЗМІ була різна інформація, і про позитив, і про негатив.

Однак уже вранці 12 квітня Венс виступив перед журналістами, де заявив, що за підсумками переговорів США та Іран так і не досягли угоди про припинення війни. Як підсумок, говорив він, делегація повертається до Вашингтона ні з чим. Також Венс уже тоді припустив, що ключовим моментом невдачі є відмова Ірану від ядерних амбіцій.

Варто зазначити, що за даними NYT, переговори країн зайшли в глухий кут також через питання контролю над Ормузькою протокою. Зокрема, Іран хотів зберегти свій контроль і виступав проти ідеї спільного патрулювання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ядерна зброя
