Капітан Трамп: скільки і яких кораблів направив лідер США до Ірану
Вашингтон розпочав повномасштабну операцію з ізоляції Ірану з моря. За наказом президента Дональда Трампа участь в блокаді беруть участь 15 кораблів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Наразі в регіоні перебуває потужне угруповання, здатне перекрити морські шляхи. Основну ударну силу складає авіаносець та велика кількість ракетних кораблів, які готові до виконання бойових завдань.
До складу сил блокади входять:
- авіаносець: USS Abraham Lincoln («Авраам Лінкольн»);
- 11 есмінців: серед яких Bainbridge, John Finn, Michael Murphy та ін.;
- десантна група готовності: Tripoli, New Orleans та Rushmore.
Кораблі розосереджені по всьому району операцій Центрального командування США. Точне місцеперебування кожного судна тримається в секреті з міркувань безпеки.
За даними моніторингового сервісу USNI News, ще один потужний авіаносець USS Gerald R. Ford зараз перебуває у східному Середземномор’ї. Нещодавно він проходив ремонт у Греції. Для приєднання до основної групи блокади йому доведеться пройти через Суецький канал або обігнути Африку.
Військові аналітики зазначають, що блокада такого масштабу потребує постійної логістичної підтримки. Вашингтон не коментує тривалість операції, проте присутність 11 есмінців свідчить про серйозність намірів, зазначає CNN.
Що передували морській блокаді Ірану
Головним чинником виступила невдача американської сторони на переговорах з Іраном у Пакистані. Віцепрезиденту Джей Ді Венсу не вдалось домовитись з Тегераном по ключових питаннях стосовно розблокування Ормузької протоки та припинення збагачення урану.
При цьому сам Трамп схарактеризувати переговори як хороші. За його словами, сторони узгодили багато питань.
А ще Трамп публічно попередив, що у разі атак з боку іранських збройних сил США готові до жорсткої відповіді. Будь-які спроби завдати ударів по американських кораблях матимуть серйозні наслідки для Ірану, зазначив лідер США.