Ціни на контракт злетіли: скільки коштує навчання у вишах Львова і де найдорожче

Головне: Найбільше подорожчали популярні ІТ-, юридичні, економічні та гуманітарні спеціальності.

У ЛНУ ім. Івана Франка вартість навчання на окремих напрямах зросла майже на 30%.

Найдорожчий контракт серед державних вишів пропонує "Львівська політехніка" - до 100 тисяч гривень на рік.

пропонує "Львівська політехніка" - до 100 тисяч гривень на рік. В Українському католицькому університеті рік навчання коштуватиме 165 тисяч гривень, однак заклад пропонує систему стипендій і знижок.

ЛНУ імені Івана Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка вартість навчання на окремих спеціальностях зросла майже на третину. Найбільше підвищення торкнулося ІТ-напрямів, права, дипломатії та економіки.

Якщо торік річна вартість контракту становила від 39,79 тис. до 66,76 тис. грн, то цього року вона коливається від 51,4 тис. до 86,7 тис. грн залежно від спеціальності.

Найдорожчим залишається навчання на спеціальності "Право", а також на програмах "Комп'ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення" та "Кібербезпека" - 86,7 тис. грн на рік. Стільки ж коштуватиме навчання на англійській філології та перекладі.

Відчутно подорожчали й економічні спеціальності. Вартість навчання за програмами "Психологія", "Менеджмент", "Маркетинг" та "Економіка" зросла із 53,7 тис. до 69,1 тис. грн на рік - майже на 29%.

Підвищилися ціни й на найдоступніші напрями. Біологія, фізика, хімія, а також спеціальності середньої освіти (математика, фізика, хімія, географія) тепер коштують 51,4 тис. грн на рік. Для порівняння, торік мінімальна вартість становила 39,79 тис. грн.

Таким чином, підвищення цін у ЛНУ суттєво перевищує рівень офіційної інфляції та може стати додатковим фінансовим навантаженням для вступників і їхніх родин.

Національний університет "Львівська політехніка"

У "Львівській політехніці" найдорожчими традиційно залишаються ІТ-спеціальності.

Навчання за програмою "Комп'ютерні науки" (спеціалізація зі штучного інтелекту) коштуватиме 100 тис. грн на рік - це найвища ціна серед державних університетів Львова. "Інженерія програмного забезпечення" обійдеться у 90 тис. грн.

За спеціальностями "Право", "Економіка", "Менеджмент", "Журналістика" та архітектурними програмами потрібно буде заплатити від 56,8 тис. до 75 тис. грн на рік.

Найнижча вартість навчання встановлена для інженерних і будівельних спеціальностей, транспортних технологій та пожежної безпеки - від 52 тис. грн на рік.

Національний лісотехнічний університет України

Національний лісотехнічний університет також оприлюднив вартість контрактного навчання для першокурсників.

Найдорожчими залишаються ІТ-напрями. "Комп'ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення" коштують 55 тис. грн на рік. Навчання за спеціальностями "Кібербезпека та захист інформації" й "Інформаційні системи та технології" обійдеться у 48 тис. грн, а "Комп'ютерна інженерія" - у 43 тис. грн.

Для економічних, юридичних і туристичних спеціальностей університет встановив єдину вартість - 49 950 грн на рік. Стільки ж коштує навчання за програмою "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг". Університет зазначає, що ця сума не змінюватиметься протягом чотирьох років навчання.

Профільні для закладу спеціальності "Лісове господарство" та "Садово-паркове господарство" коштують 32 тис. грн за перший рік. Найнижчу ціну - 29,5 тис. грн - встановили для "Екології", "Геодезії" та деревообробних спеціальностей.

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Український католицький університет

Український католицький університет залишається найдорожчим університетом Львова серед тих, що увійшли до огляду. На відміну від державних закладів, де ціна залежить від спеціальності, в УКУ більшість бакалаврських програм мають єдину вартість.

Якщо торік рік навчання коштував 147 тис. грн, то тепер за перший курс доведеться заплатити 165 тис. грн.

Єдина вартість діє для більшості бакалаврських програм - як ІТ-напрямів, так і гуманітарних та соціальних спеціальностей.

Водночас університет пропонує систему фінансової підтримки для абітурієнтів. Вступники з високими результатами НМТ, які не можуть самостійно оплатити навчання, можуть отримати стипендії або знижки, що покривають від 50% до 75% вартості контракту.