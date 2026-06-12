Нові ціни у КПІ та Львівській політехніці: де буде дорожче навчатись у 2026-му
КПІ та Львівська політехніка оновили ціни на навчання для вступників у 2026-му році. Вартість на деякі спеціальності подорожчали на 28% та 50%, відповідно у згаданих вишах.
РБК-Україна із посиланням на сайти Львівської політехніки та КПІ розповідає, скільки коштуватиме навчання у цих закладах в 2026-му та де буде дорожче.
Головне:
- Львівська політехніка та КПІ затвердили вартість навчання на 2026/2027 навчальний рік, при цьому цінова політика університетів суттєво різниться залежно від спеціалізації.
- Львівська політехніка встановила вищий ціновий поріг для IT-напрямків: навчання на спеціальності "Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" коштує 100 тис. грн.
- У КПІ найдорожчими є гуманітарні та економічні спеціальності, зокрема "Право", "Журналістика" та "Маркетинг" - 83,7 тис. грн за рік.
- Мінімальна вартість навчання на найдешевших спеціальностях в обох вишах майже однакова: 52 тис. грн у Львівській політехніці та 50 тис. грн у КПІ.
Львівська політехніка: акцент на дорогі IT-програми
Львівський виш встановив вищу "планку" для найдорожчих спеціальностей, де вартість навчання суттєво зросла порівняно з минулим роком.
- Лідери за ціною: Найдорожчою спеціальністю є "Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" - 100 тис. грн за рік.
- Інші топові напрямки: "Інженерія програмного забезпечення" коштує 90 тис. грн, а низка спеціальностей, пов’язаних із комп'ютерними науками та системною інженерією, коштують 86,9 тис. грн.
- Найдешевші програми: Навчання на спеціальностях "Цивільна безпека", "Історія", "Соціальна робота", "Видавництво та поліграфія" та інших коштує 52 тис. грн.
КПІ: дорогі гуманітарні та економічні напрямки
У Київській політехніці цінова політика виглядає інакше: тут найвищу вартість навчання мають переважно гуманітарні та економічні спеціальності, тоді як технічні напрямки залишаються доступнішими.
- Лідери за ціною: Найдорожчими є "Економіка", "Міжнародні відносини", "Журналістика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" та "Публічне управління" - 83,7 тис. грн за рік.
- Технічний та IT-блок: Популярні спеціальності, такі як "Комп’ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення" та "Кібербезпека", коштують 70 тис. грн.
- Найдешевші програми: Вартість навчання на спеціальностях "Математика", "Фізика", "Екологія", "Електрична інженерія" та "Прикладна механіка" становить 50 тис. грн.
Де дорожче вчитися
Поріг входу для найдешевших спеціальностей в обох університетах майже однаковий і становить близько 50-52 тис. грн.
Навчання на програмах з штучного інтелекту у Львівській політехніці є відчутно дорожчим (до 100 тис. грн) за аналогічні IT-напрямки у КПІ (70 тис. грн).
А от економіка та гуманітарні науки навпаки дорожчі у КПІ (83,7 тис. грн), тоді як у Львівській політехніці такі спеціальності переважно коштують від 69,5 до 75 тис. грн.
Читайте також про те, що в Україні ціни на навчання на юриста дуже відрізняється, залежно від закладу та міста. Найдорожче ця спеціальність торік коштувала у Львові - майже 150 тисяч гривень на рік.
У Києві ціни коливаються у межах 65-110 тисяч гривень на рік. Найдешевше вивчитись на юриста у регіональних філіях вишів та коледжах - вартість там становить16-20 тисяч гривень за курс.