Нові ціни у КПІ та Львівській політехніці: де буде дорожче навчатись у 2026-му

КПІ та Львівська політехніка оновили ціни на навчання для вступників у 2026-му році. Вартість на деякі спеціальності подорожчали на 28% та 50%, відповідно у згаданих вишах.

РБК-Україна із посиланням на сайти Львівської політехніки та КПІ розповідає, скільки коштуватиме навчання у цих закладах в 2026-му та де буде дорожче.

Головне: Львівська політехніка та КПІ затвердили вартість навчання на 2026/2027 навчальний рік, при цьому цінова політика університетів суттєво різниться залежно від спеціалізації.

залежно від спеціалізації. Львівська політехніка встановила вищий ціновий поріг для IT-напрямків: навчання на спеціальності "Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" коштує 100 тис. грн.

навчання на спеціальності "Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" коштує 100 тис. грн. У КПІ найдорожчими є гуманітарні та економічні спеціальності , зокрема "Право", "Журналістика" та "Маркетинг" - 83,7 тис. грн за рік.

, зокрема "Право", "Журналістика" та "Маркетинг" - 83,7 тис. грн за рік. Мінімальна вартість навчання на найдешевших спеціальностях в обох вишах майже однакова: 52 тис. грн у Львівській політехніці та 50 тис. грн у КПІ.

Львівська політехніка: акцент на дорогі IT-програми

Львівський виш встановив вищу "планку" для найдорожчих спеціальностей, де вартість навчання суттєво зросла порівняно з минулим роком.

Лідери за ціною : Найдорожчою спеціальністю є "Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" - 100 тис. грн за рік.

: Найдорожчою спеціальністю є "Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" - 100 тис. грн за рік. Інші топові напрямки : "Інженерія програмного забезпечення" коштує 90 тис. грн, а низка спеціальностей, пов’язаних із комп'ютерними науками та системною інженерією, коштують 86,9 тис. грн.

: "Інженерія програмного забезпечення" коштує 90 тис. грн, а низка спеціальностей, пов’язаних із комп'ютерними науками та системною інженерією, коштують 86,9 тис. грн. Найдешевші програми: Навчання на спеціальностях "Цивільна безпека", "Історія", "Соціальна робота", "Видавництво та поліграфія" та інших коштує 52 тис. грн.

КПІ: дорогі гуманітарні та економічні напрямки

У Київській політехніці цінова політика виглядає інакше: тут найвищу вартість навчання мають переважно гуманітарні та економічні спеціальності, тоді як технічні напрямки залишаються доступнішими.

Лідери за ціною : Найдорожчими є "Економіка", "Міжнародні відносини", "Журналістика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" та "Публічне управління" - 83,7 тис. грн за рік.

: Найдорожчими є "Економіка", "Міжнародні відносини", "Журналістика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" та "Публічне управління" - 83,7 тис. грн за рік. Технічний та IT-блок : Популярні спеціальності, такі як "Комп’ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення" та "Кібербезпека", коштують 70 тис. грн.

: Популярні спеціальності, такі як "Комп’ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення" та "Кібербезпека", коштують 70 тис. грн. Найдешевші програми: Вартість навчання на спеціальностях "Математика", "Фізика", "Екологія", "Електрична інженерія" та "Прикладна механіка" становить 50 тис. грн.

Де дорожче вчитися

Поріг входу для найдешевших спеціальностей в обох університетах майже однаковий і становить близько 50-52 тис. грн.

Навчання на програмах з штучного інтелекту у Львівській політехніці є відчутно дорожчим (до 100 тис. грн) за аналогічні IT-напрямки у КПІ (70 тис. грн).

А от економіка та гуманітарні науки навпаки дорожчі у КПІ (83,7 тис. грн), тоді як у Львівській політехніці такі спеціальності переважно коштують від 69,5 до 75 тис. грн.