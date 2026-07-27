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Ціни зросли майже на 40%. Скільки тепер коштує навчання в Каразінському університеті

08:07 27.07.2026 Пн
2 хв
Не ІТ-напрями. Які спеціальності стали найдорожчими?
aimg Василина Копитко
Ціни зросли майже на 40%. Скільки тепер коштує навчання в Каразінському університеті Найдешевші спеціальності коштують від 38 тисяч гривень (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
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Харківський національний університет імені Василя Каразіна оприлюднив нові розцінки на здобуття освіти для вступників 2026-го року. Вартість контракту помітно збільшилася для всіх напрямів підготовки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Каразінського університету.

Головне:

  • Найдорожча спеціальність - "Торгівля, підприємництво та біржова діяльність": 75 тис. грн за один курс.
  • Ціни зросли на 38%: Право, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, менеджмент і маркетинг коштують 64,45 тис. грн на рік.
  • ІТ-напрями дешевші - 53,15 тис. грн, а медицина - 67,2 тис. грн за один курс.

Скільки коштує навчання у 2026-му

У 2026 році найдорожчою бакалаврською програмою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна стала спеціальність "Торгівля, підприємництво та біржова діяльність". Один рік навчання тут коштуватиме 75 тис. грн.

Цікаво, що навіть медицина не очолила рейтинг найдорожчих програм. Перший курс медичного факультету коштує 67,2 тис. грн, що більше за більшість спеціальностей університету, але менше, ніж рекордна вартість програми з торгівлі та підприємництва.

Одразу за нею йде велика група спеціальностей із майже однаковою вартістю - 64,45 тис. грн за рік. До неї увійшли насамперед економічні, управлінські, юридичні та міжнародні напрями.

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Зокрема, це економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, право, міжнародне право, міжнародні відносини, публічне управління, а також журналістика, готельно-ресторанна справа і туризм.

"Ці спеціальності були найдорожчими у виші і торік. Але тоді рік навчання коштував 46,7 тисячі гривень, тобто ціни зросли приблизно на 38%", - зазначають у виші.

Водночас популярні ІТ-напрями виявилися дешевшими. За навчання на комп'ютерних науках, комп'ютерній інженерії чи кібербезпеці першокурсникам доведеться заплатити 53,15 тис. грн.

Ще нижчою є вартість більшості природничих, фізико-математичних і гуманітарних спеціальностей, де річне навчання коштує від 38,65 тис. до 44,15 тис. грн.

Читайте також про те, що ціни у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2026 рік зросли майже на 27% порівняно з минулим роком. Тепер найдорожча спеціальність тепер коштує 119 тисяч гривень за курс.

Раніше ми писали про те, що у КПІ навчання подорожчало на 28%, а у Львівській політехніці на 50%. Тепер найдешевші спеціальності там коштують 50-52 тисячі гривень, найдорожчі - 70-100 тисяч гривень.

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