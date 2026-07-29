Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му
Національний медичний університет імені Олександра Богомольця затвердив вартість навчання для цьогорічних вступників. Ціни на популярні медичні спеціальності зросли в середньому на 50-62% порівняно з минулим роком.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного медичного університету ім. О. Богомольця.
Головне:
- Вартість навчання у НМУ імені Богомольця зросла в середньому на 50-62% порівняно з минулим роком.
- Найдорожчою спеціальністю стала "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови" із ціною 134,1 тис. грн за рік, а "Стоматологія" подорожчала до 105 тис. грн.
- До найдешевших напрямів належать біотехнології, медсестринство та програми медичного коледжу, де ціни стартують від 52,3 тис. грн.
Скільки коштує навчання у НМУ імені Богомольця
До найдорожчих спеціальностей в університеті традиційно належать "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови", "Стоматологія" та "Медицина".
Зокрема, за рік вартість навчання зросла від 50% до майже 62%. Найбільше здорожчання зафіксовано на "Стоматології" - ціна стрибнула з 65 тис. грн у 2025 році до 105 тис. грн у 2026-му.
Суттєво додала в ціні і "Педіатрія", де вартість піднялася на 50% - із 61,6 тис. грн до 92,4 тис. грн.
До найдешевших спеціальностей увійшли "Медсестринство (Оптометрія)" (52,3 тис. грн), "Біотехнології та біоінженерія" (52,5 тис. грн), також 52,3 тис. грн вартує навчання у Медичному коледжі за фахом "Стоматологія" (фаховий молодший бакалавр). Навчання за останньою програмою зросло за рік майже на 60%.
Вартість навчання на першому курсі у 2026/2027 навчальному році (денна форма):
- Медицина з поглибленим вивченням англійської мови - 134,1 тис. грн
- Стоматологія - 105 тис. грн
- Медицина - 96 тис. грн
- Педіатрія - 92,4 тис. грн
- Менеджмент - 85 тис. грн
- Медична психологія - 69,6 тис. грн
- Фармація, промислова фармація - 69,6 тис. грн
- Технології медичної діагностики та лікування - від 62,3 тис. грн до 68,4 тис. грн
- Терапія та реабілітація - від 62,3 тис. грн до 68,4 тис. грн
- Медсестринство - 68 тис. грн
- Психологія - від 61,5 тис. грн до 68 тис. грн
- Громадське здоров'я - від 60 тис. грн до 68 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія - від 52,5 тис. грн до 68 тис. грн
- Медсестринство (Оптометрія) - 52,3 тис. грн
- Медичний коледж, Стоматологія (фаховий молодший бакалавр) - 52,3 тис. грн (зростання на 60%).
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