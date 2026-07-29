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Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му

08:07 29.07.2026 Ср
2 хв
За яку спеціальність доведеться платити понад 130 тисяч гривень за рік?
aimg Василина Копитко
Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му Найбільше подорожчала "Стоматологія" (фото: facebook.com bogomoletsmedicaluniversity)
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Національний медичний університет імені Олександра Богомольця затвердив вартість навчання для цьогорічних вступників. Ціни на популярні медичні спеціальності зросли в середньому на 50-62% порівняно з минулим роком.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного медичного університету ім. О. Богомольця.

Головне:

  • Вартість навчання у НМУ імені Богомольця зросла в середньому на 50-62% порівняно з минулим роком.
  • Найдорожчою спеціальністю стала "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови" із ціною 134,1 тис. грн за рік, а "Стоматологія" подорожчала до 105 тис. грн.
  • До найдешевших напрямів належать біотехнології, медсестринство та програми медичного коледжу, де ціни стартують від 52,3 тис. грн.

Скільки коштує навчання у НМУ імені Богомольця

До найдорожчих спеціальностей в університеті традиційно належать "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови", "Стоматологія" та "Медицина".

Зокрема, за рік вартість навчання зросла від 50% до майже 62%. Найбільше здорожчання зафіксовано на "Стоматології" - ціна стрибнула з 65 тис. грн у 2025 році до 105 тис. грн у 2026-му.

Суттєво додала в ціні і "Педіатрія", де вартість піднялася на 50% - із 61,6 тис. грн до 92,4 тис. грн.

До найдешевших спеціальностей увійшли "Медсестринство (Оптометрія)" (52,3 тис. грн), "Біотехнології та біоінженерія" (52,5 тис. грн), також 52,3 тис. грн вартує навчання у Медичному коледжі за фахом "Стоматологія" (фаховий молодший бакалавр). Навчання за останньою програмою зросло за рік майже на 60%.

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Вартість навчання на першому курсі у 2026/2027 навчальному році (денна форма):

  • Медицина з поглибленим вивченням англійської мови - 134,1 тис. грн
  • Стоматологія - 105 тис. грн
  • Медицина - 96 тис. грн
  • Педіатрія - 92,4 тис. грн
  • Менеджмент - 85 тис. грн
  • Медична психологія - 69,6 тис. грн
  • Фармація, промислова фармація - 69,6 тис. грн
  • Технології медичної діагностики та лікування - від 62,3 тис. грн до 68,4 тис. грн
  • Терапія та реабілітація - від 62,3 тис. грн до 68,4 тис. грн
  • Медсестринство - 68 тис. грн
  • Психологія - від 61,5 тис. грн до 68 тис. грн
  • Громадське здоров'я - від 60 тис. грн до 68 тис. грн
  • Біотехнології та біоінженерія - від 52,5 тис. грн до 68 тис. грн
  • Медсестринство (Оптометрія) - 52,3 тис. грн
  • Медичний коледж, Стоматологія (фаховий молодший бакалавр) - 52,3 тис. грн (зростання на 60%).

Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна оновив розцінки на навчання у 2026-27 році. Вартість контракту зросла майже на 40%.

Раніше ми писали про те, що ціни у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2026 рік підскочили майже на 27%. За найдорожчу спеціальність тепер доведеться платити 119 тисяч гривень за курс.

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