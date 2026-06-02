Ціни злетіли на 30%: скільки тепер коштує навчання в ЛНУ ім. Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка офіційно затвердив вартість навчання на 2026/2027 навчальний рік для вступників на бакалаврат денної форми. Ціни зросли майже на 30%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на сайт ЛНУ ім. Івана Франка.
Головне:
- ЛНУ імені Івана Франка затвердив вартість навчання на 2026/2027 рік: ціни зросли майже на 30%.
- Найдорожчі спеціальності (зокрема право, кібербезпека, ІТ та міжнародні відносини) коштують 86,7 тис. грн за рік.
- Мінімальна вартість навчання становить 51,4 тис. грн, що стосується низки природничих та педагогічних спеціальностей.
Як змінились ціни на навчання у 2026/27
Вартість навчання різниться залежно від спеціальності, проте загальна динаміка свідчить про суттєве здорожчання послуг.
Найдорожчі напрямки: кібербезпека, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, право, міжнародні відносини, а також англійська філологія. Вартість року навчання тут становить 86,7 тис. грн, що на 20 тис. грн більше, ніж торік.
Найдоступніші спеціальності: біологія, хімія, фізика, екологія, геологія, бібліотечна справа, а також низка програм із середньої освіти (математика, історія, географія, музичне мистецтво). Мінімальний поріг вартості для цих спеціальностей встановлено на рівні 51,4 тис. грн.
Якщо порівнювати з минулим роком, коли навчання на найдешевших спеціальностях коштувало 39,7 тис. грн, ціни зросли приблизно на 29%.
Університет наголошує, що оприлюднені тарифи стосуються денної форми навчання, і закликає вступників враховувати ці зміни під час планування освітнього шляху.
Скільки коштуватиме навчання на всіх спеціальностях
- Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини) - 51,4 тис. грн
- Біологія - 51,4 тис. грн
- Екологія - 51,4 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія - 51,4 тис. грн
- Середня освіта (Географія) - 51,4 тис. грн
- Географія та регіональні студії - 58,3 тис. грн
- Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток - 58,3 тис. грн
- Ґрунтознавство та експертна оцінка земель - 51,4 тис. грн
- Рельєф і геопланування - 51,4 тис. грн
- Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища - 51,4 тис. грн
- Харчові технології - 51,4 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа - 69,1 тис. грн
- Рекреаційна діяльність - 69,1 тис. грн
- Туристична діяльність - 69,1 тис. грн
- Охорона довкілля та стале природокористування - 51,4 тис. грн
- Геологія. Цифрові технології в науках про Землю - 51,4 тис. грн
- Інженерна геологія та гідрогеологія - 51,4 тис. грн
- Надрокористування - 51,4 тис. грн
- Бізнес-економіка (міждисциплінарна) - 69,1 тис. грн
- Економіка і захист ділових інтересів - 69,1 тис. грн
- Економіка та аналітика даних - 69,1 тис. грн
- Економічна кібернетика - 69,1 тис. грн
- Міжнародна економіка - 69,1 тис. грн
- Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит - 69,1 тис. грн
- Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі - 69,1 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 69,1 тис. грн
- Менеджмент організацій і адміністрування - 69,1 тис. грн
- Управління бізнесом та підприємництво - 69,1 тис. грн
- Цифрове управління в бізнесі - 69,1 тис. грн
- Маркетинг - 69,1 тис. грн
- Логістика та торговельний бізнес - 69,1 тис. грн
- Соціальне забезпечення - 58,3 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення - 86,7 тис. грн
- Компʼютерні науки - 86,7 тис. грн
- Інформаційні системи і технології - 86,7 тис. грн
- Електроніка та компʼютерні системи - 58,3 тис. грн
- Сенсорні та діагностичні електронні системи - 58,3 тис. грн
- Журналістика - 69,1 тис. грн
- Міжнародна журналістика - 69,1 тис. грн
- Спеціальність - філологія (перша мова - англійська) - 86,7 тис. грн
- Філологія (інші спеціальності) - 69,1 тис. грн
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта) - 51,4 тис. грн
- Історія та археологія - 58,3 тис. грн
- Організація музейного простору. Екскурсознавство - 58,3 тис. грн
- Прикладна соціологія - 58,3 тис. грн
- Середня освіта (Музичне мистецтво) - 51,4 тис. грн
- Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та медіавиробництва - 58,3 тис. грн
- Хорове диригування - 51,4 тис. грн
- Акторське мистецтво драматичного театру та кіно - 58,3 тис. грн
- Режисерське мистецтво. Театрознавство - 58,3 тис. грн
- Хореографія - 58,3 тис. грн
- Бібліотечна, інформаційна та архівна справа - 51,4 тис. грн
- Середня освіта (Математика) - 51,4 тис. грн
- Спеціальність математика (інші освітні програми) - 51,4 тис. грн
- Статистичний аналіз даних - 86,7 тис. грн
- Математичне моделювання та компʼютерна механіка - 58,3 тис. грн
- Усі освітні програми факультету міжнародних відносин - 86,7 тис. грн
- Дошкільна освіта - 58,3 тис. грн
- Початкова освіта - 58,3 тис. грн
- Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі - 58,3 тис. грн
- Початкова освіта. Інформатика в початковій школі - 58,3 тис. грн
- Середня освіта (Фізична культура) - 51,4 тис. грн
- Логопедія - 58,3 тис. грн
- Корекційна психопедагогіка - 58,3 тис. грн
- Соціальна педагогіка - 58,3 тис. грн
- Соціальна робота та консультування - 58,3 тис. грн
- Середня освіта (Інформатика) - 51,4 тис. грн
- Прикладна математика - 58,3 тис. грн
- Інформатика - 86,7 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані - 58,3 тис. грн
- Кібербезпека - 86,7 тис. грн
- Інтелектуальні системи і машинне навчання - 86,7 тис. грн
- Цифрова економіка - 69,1 тис. грн
- Облік і оподаткування - 69,1 тис. грн
- Фінанси, митна та податкова справа - 69,1 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування - 69,1 тис. грн
- Усі освітні програми за спеціальністю "Фізика та астрономія" - 51,4 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали - 51,4 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) - 51,4 тис. грн
- Філологія (Українська мова та література) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Болгарська мова та література) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Польська мова та література) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Хорватська мова та література) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Чеська мова та література) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Арабська мова та література, українська мова та література) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Китайська мова і література. Українська мова. Технології перекладу й редагування) - 69,1 тис. грн
- Філологія (Перська мова і література. Українська мова. Технології перекладу й редагування) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Японська мова та література, українська мова та література) - 69,1 тис. грн
- Філологія (Фольклористика) - 58,3 тис. грн
- Філологія (Прикладна лінгвістика) - 58,3 тис. грн
- Філософія - 58,3 тис. грн
- Культурологія - 58,3 тис. грн
- Політологія - 58,3 тис. грн
- Психологія - 69,1 тис. грн
- Середня освіта (Хімія) - 51,4 тис. грн
- Хімія - 51,4 тис. грн
- Право - 86,7 тис. грн
