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Цены на контракт взлетели: сколько стоит обучение в вузах Львова и где дороже всего

08:07 03.08.2026 Пн
4 мин
Где ценник за контракт достиг 165 тысяч гривен в год?
aimg Василина Копытко
Во сколько обойдется учеба во львовских вузах для поступающих в 2026-м (фото: Getty Images)

Некоторые львовские университеты уже обнародовали стоимость контрактного обучения для абитуриентов-2026. Больше всего подорожали популярные специальности в сфере ІТ, права, экономики и менеджмента.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит обучение в топовых вузах Львова.

Главное:

  • Больше всего подорожали популярные ІТ-, юридические, экономические и гуманитарные специальности.
  • В ЛНУ им. Ивана Франко стоимость обучения по отдельным направлениям выросла почти на 30%.
  • Самый дорогой контракт среди государственных вузов предлагает "Львовская политехника" - до 100 тысяч гривен в год.
  • В Украинском католическом университете год обучения будет стоить 165 тысяч гривен, однако заведение предлагает систему стипендий и скидок.

ЛНУ имени Ивана Франко

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко стоимость обучения по отдельным специальностям выросла почти на треть. Наибольшее повышение коснулось ІТ-направлений, права, дипломатии и экономики.

Если год назад годовая стоимость контракта составляла от 39,79 тыс. до 66,76 тыс. грн, то в этом году она колеблется от 51,4 тыс. до 86,7 тыс. грн в зависимости от специальности.

Самым дорогим остается обучение на специальности "Право", а также на программах "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность" - 86,7 тыс. грн в год. Столько же обойдется обучение на английской филологии и переводе.

Ощутимо подорожали и экономические специальности. Стоимость обучения по программам "Психология", "Менеджмент", "Маркетинг" и "Экономика" выросла с 53,7 тыс. до 69,1 тыс. грн в год - почти на 29%.

Повысились цены и на самые доступные направления. Биология, физика, химия, а также специальности среднего образования (математика, физика, химия, география) стоят теперь 51,4 тыс. грн в год. Для сравнения в прошлом году минимальная стоимость составила 39,79 тыс. грн.

Таким образом, повышение цен в ЛНУ существенно превышает уровень официальной инфляции и может стать дополнительными финансовыми нагрузками для поступающих и их семей.

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Национальный университет "Львовская политехника"

Во "Львовской политехнике" самыми дорогими традиционно остаются ІТ-специальности.

Учеба по программе "Компьютерные науки" (специализация по искусственному интеллекту) будет стоить 100 тыс. грн в год - это самая высокая цена среди государственных университетов Львова. Инженерия программного обеспечения обойдется в 90 тыс. грн.

По специальностям "Право", "Экономика", "Менеджмент", "Журналистика" и архитектурным программам нужно будет заплатить от 56,8 тыс. до 75 тыс. грн в год.

Самая низкая стоимость обучения установлена для инженерных и строительных специальностей, транспортных технологий и пожарной безопасности - от 52 тыс. грн в год.

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Национальный лесотехнический университет Украины

Национальный лесотехнический университет также обнародовал стоимость контрактного обучения для первокурсников.

Самыми дорогими остаются ІТ-направления. "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения" стоят 55 тыс. грн. в год. Учеба по специальностям "Кибербезопасность и защита информации" и "Информационные системы и технологии" обойдется в 48 тыс. грн, а "Компьютерная инженерия" - в 43 тыс. грн.

Для экономических, юридических и туристических специальностей университет установил единую стоимость - 49 950 грн в год. Столько же стоит обучение по программе "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг". Университет отмечает, что эта сумма не будет меняться в течение четырех лет обучения.

Профильные для учреждения специальности "Лесное хозяйство" и "Садово-парковое хозяйство" стоят 32 тыс. грн за первый год. Самую низкую цену - 29,5 тыс. грн - установили для "Экологии", "Геодезии" и деревообрабатывающих специальностей.

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Украинский католический университет

Украинский католический университет остается самым дорогим университетом Львова среди вошедших в обзор. В отличие от государственных учреждений, где цена зависит от специальности, в УКУ большинство бакалаврских программ имеют единую стоимость.

Если в прошлом году обучение стоило 147 тыс. грн, то теперь за первый курс придется заплатить 165 тыс. грн.

Единая стоимость действует для большинства бакалаврских программ - как ІТ-направлений, так и гуманитарных и социальных специальностей.

В то же время, университет предлагает систему финансовой поддержки для абитуриентов. Поступающие с высокими результатами НМТ, которые не могут самостоятельно оплатить обучение, могут получить стипендии или скидки, покрывающие от 50 до 75% стоимости контракта.

Читайте также о том, что ХНУ имени Василия Каразина почти на 40% повысил стоимость обучения в 2026-27 году. А цены в КНУ им. Тараса Шевченко на 2026 год выросли почти на 27%. Самая дорогая специальность стоит 119 тысяч гривен за курс.

Ранее мы также делились рейтингом вузов с высоким конкурсным порогом, по результатам вступительной кампании 2025 года.

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