Де найскладніше вступити на бюджет у Києві: топ-10 вишів за прохідним балом

Конкуренція за бюджетні місця у столичних університетах залишається надзвичайно високою, а лідерами за показниками прохідних балів стають профільні мистецькі та економічні заклади.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Abitly .

Головне: Творчість та економіка у пріоритеті: Найвищий поріг для вступу на бюджет у Києві демонструють мистецькі та економічні академії, де прохідні бали перевищують показники багатьох класичних університетів.

Найвищий поріг для вступу на бюджет у Києві демонструють мистецькі та економічні академії, де прохідні бали перевищують показники багатьох класичних університетів. Чинник творчих конкурсів: Високі прохідні бали у лідерів рейтингу часто зумовлені специфікою відбору, що включає додаткові творчі випробування окрім НМТ.

Високі прохідні бали у лідерів рейтингу часто зумовлені специфікою відбору, що включає додаткові творчі випробування окрім НМТ. Рейтинг 2025: Лідером списку стала Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука з показником 158,5 балів.

Де найвищі вимоги до вступників

До рейтингу увійшли заклади, прохідний бал до яких був найвищим торік:

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука - 158,5

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв - 154,78

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) - 153,44

Київська школа економіки (KSE) - 145,75

Вищий навчальний заклад "Київська академія прикладних мистецтв" - 145,5

Національний транспортний університет - 145

Національна академія статистики, обліку та аудиту - 141,13

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) - 140,8

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв - 139

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) - 136,88

Чому лідирують саме ці заклади

Результати рейтингу демонструють чітку тенденцію: перші позиції займають заклади, що спеціалізуються на творчих та економічних напрямках.

Висока конкуренція та вимогливість до абітурієнтів у цих нішах є визначальними факторами для формування прохідного бала.

Специфіка вступу до мистецьких та спеціалізованих вишів полягає у необхідності проходження додаткових творчих конкурсів. Це часто призводить до вищих показників середнього бала порівняно з багатопрофільними університетами.

Водночас класичні університети, як, наприклад, КНУ ім. Шевченка, у цьому списку поступаються вузькопрофільним лідерам. Така ситуація пояснюється великою кількістю спеціальностей у складі класичних вишів, кожна з яких має власні, інколи суттєво відмінні, вимоги до вступників.