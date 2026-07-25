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Де найскладніше вступити на бюджет у Києві: топ-10 вишів за прохідним балом

08:07 25.07.2026 Сб
2 хв
В якому університеті торік був найвищий прохідний бал?
aimg Василина Копитко
Де найскладніше вступити на бюджет у Києві: топ-10 вишів за прохідним балом У першій десятці вузів прохідний бал коливається від 136 до 158 (фото ілюстративне: Freepik)
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Конкуренція за бюджетні місця у столичних університетах залишається надзвичайно високою, а лідерами за показниками прохідних балів стають профільні мистецькі та економічні заклади.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Abitly.

Головне:

  • Творчість та економіка у пріоритеті: Найвищий поріг для вступу на бюджет у Києві демонструють мистецькі та економічні академії, де прохідні бали перевищують показники багатьох класичних університетів.
  • Чинник творчих конкурсів: Високі прохідні бали у лідерів рейтингу часто зумовлені специфікою відбору, що включає додаткові творчі випробування окрім НМТ.
  • Рейтинг 2025: Лідером списку стала Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука з показником 158,5 балів.

Де найвищі вимоги до вступників

До рейтингу увійшли заклади, прохідний бал до яких був найвищим торік:

  • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука - 158,5
  • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв - 154,78
  • Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) - 153,44
  • Київська школа економіки (KSE) - 145,75
  • Вищий навчальний заклад "Київська академія прикладних мистецтв" - 145,5
  • Національний транспортний університет - 145
  • Національна академія статистики, обліку та аудиту - 141,13
  • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) - 140,8
  • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв - 139
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) - 136,88

Чому лідирують саме ці заклади

Результати рейтингу демонструють чітку тенденцію: перші позиції займають заклади, що спеціалізуються на творчих та економічних напрямках.

Висока конкуренція та вимогливість до абітурієнтів у цих нішах є визначальними факторами для формування прохідного бала.

Читайте також: Рейтинг вишів 2026: КНУ Шевченка знову лідер, хто ще увійшов до десятки найкращих

Специфіка вступу до мистецьких та спеціалізованих вишів полягає у необхідності проходження додаткових творчих конкурсів. Це часто призводить до вищих показників середнього бала порівняно з багатопрофільними університетами.

Водночас класичні університети, як, наприклад, КНУ ім. Шевченка, у цьому списку поступаються вузькопрофільним лідерам. Така ситуація пояснюється великою кількістю спеціальностей у складі класичних вишів, кожна з яких має власні, інколи суттєво відмінні, вимоги до вступників.

Читайте також про те, що 19 липня в Україні почали приймати заяви для вступу на бакалаврат. У 2026-му році абітурієнти мають право подати 10 заяв, із них - 5 на бюджет. Заяви прийматимуть до 18.00 1 серпня.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін визначив кількість бюджетних місць для закладів вищої та фахової передвищої освіти на 2026 рік. На державній формі навчання зможуть здобути освіту понад 166 тисяч вступників.

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