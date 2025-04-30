Ціни на газ, світло і воду заморожені, але чи надовго? Що буде з тарифами у 2025 році

В Україні влада поки не планує підвищувати тарифи на газ, світло і воду. Чи можуть ці плани змінитися і чим будуть компенсовані втрати компаній від низьких цін на комунальні послуги - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

Чому не змінюють тарифи на газ?

"Нафтогаз" чекає на компенсацію для імпорту газу

Тариф на світло не зміниться до листопада

Тарифи на воду вирішили не піднімати

Завершення опалювального сезону в Україні збільшує ризики підвищення тарифів на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Кінець весни - найкращий час для цього, оскільки через зниження споживання зростання тарифів не так сильно відчувається споживачами, як у зимовий період.

У попередні роки саме навесні і влітку проводили найбільш радикальні зміни тарифів. Ціну газу для населення зрівняли з імпортною в травні 2016 року. Теж із травня, але 2019 року в Києві зросли тарифи на теплопостачання. У 2024 році після опалювального сезону підвищили тарифи на електроенергію. Щоправда, їх запровадили з червня, оскільки до травня не встигли узгодити рішення.

Цього року влада змінила підхід і вирішила не вдаватися до радикальних дій. Тарифи на газ і послуги теплопостачання, включно з гарячою водою, змінювати не збираються. Мораторій на їхнє підвищення до кінця війни Кабмін запровадив 2022 році.

"Поки що жодних планів щодо зміни тарифів на газ і тепло немає. Навіть мови про це не йде. Мораторій продовжує діяти", - сказав виданню співрозмовник, знайомий із планами уряду і регулятора (НКРЕКП).

Тарифи на газ змінюватися не будуть

У НАК "Нафтогаз України" у квітні підтвердили, що тариф залишиться незмінним ще рік. "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських сімей за незмінною ціною - 7,96 гривень за кубометр", - повідомили в компанії.

Підвищувати тариф на газ не планують попри те, що "Нафтогазу" не вистачає коштів на закупівлю імпортного ресурсу. Опалювальний сезон 2024-2025 років компанія завершила з історично мінімальним запасом газу. У ПСГ було лише 0,67 млрд кубометрів активного газу. Власного видобутку газу, який суттєво постраждав через обстріли росіян, не вистачить для заповнення сховищ. За негативним сценарієм до наступного опалювального сезону потрібно буде імпортувати до 8 млрд кубометрів.

Закачування газу в ПСГ почалося з 17 квітня. За 10 днів запас поповнився майже на 180 млн кубометрів. Закачування в середньому по 18 млн кубометрів на добу - це газ власного видобутку та імпорт. Такими темпами до початку наступного опалювального сезону запас газу можна буде довести майже до 3 млрд кубометрів. Але його буде потрібно більше. Тому НАК необхідно шукати кошти для імпорту.

"Нафтогаз" уже уклав із польською компанією ORLEN контракти на поставку 300 млн кубометрів американського скрапленого газу (LNG). Для термінової закупівлі газу в обсязі 1 млрд кубометрів компанія використовуватиме кредит ЄБРР на 270 млн євро і грант від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.

"Нафтогаз" може отримати бюджетну компенсацію

Не виключено, що НАК у разі гострої необхідності зможе отримати компенсацію від уряду за продаж газу за фіксованою ціною (за ПСО - ред.). Така можливість передбачена меморандумом з МВФ. Нещодавно член наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко теж висловила думку, що бюджетна компенсація могла б забезпечити ліквідність для збільшення імпорту газу.

Офіційних даних про розмір компенсацій, на які може розраховувати НАК, немає. Але колишній глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю РБК-Україна говорив про 41 млрд гривень лише за 2022 рік.

Підтримують компенсацію "Нафтогазу" для імпорту газу і депутати. Голова профільного комітету Андрій Герус нещодавно заявив, що необхідно якнайшвидше ухвалити закон, який зобов'язує Кабмін виплачувати НАК компенсацію за ПСО. Зараз норма закону лише дозволяє, але не зобов'язує уряд компенсувати НАК різницю цін.

"Якщо держава сказала, що тарифи не змінюються, це її відповідальність, отже, вона має компенсувати цю різницю в тарифах, яка виникла", - цитує Геруса Інтерфакс-Україна.

Іншими словами, для імпорту газу кошти "Нафтогазом" можуть бути знайдені і без підвищення тарифів.

Тариф на електроенергію не зміниться

Тарифи на електроенергію уряд вирішив не змінювати. Після останнього підвищення торік ціна все ще не покриває собівартості виробництва е/е, яка є вищою за тариф майже вдвічі.

29 квітня Кабмін продовжив дію тарифу 4,32 грн за кВт⋅год до кінця жовтня.

"За три роки війни ціна для населення на електроенергію і так була підвищена втричі. Зараз це політичне рішення, викликане бажанням правлячої партії утримати рейтинг", - зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна.

Він також звернув увагу, що кошти, отримані "Енергоатомом" від торішнього підвищення тарифів, які планувалося спрямувати на закупівлю російських реакторів для добудови двох блоків Хмельницької АЕС, не витрачені. Як відомо, Болгарія відмовилася продавати реактори Україні. "Зрив купівлі реакторів дасть змогу заощадити 600 млн доларів (для "Енергоатома" - ред)", - зазначив Омельченко.

Тарифи на воду можуть змінитися за рішенням місцевої влади

Тарифи на воду і водовідведення поки що також не змінюватимуться, хоча водоканали просять про зворотне. Підприємства аргументують це тим, що з 2022 року істотно піднялися ціни на електроенергію, але на воду тарифи залишилися без змін. За інформацією джерел РБК-Україна, поінформованих про плани тарифних змін, ціни на воду все ж залишаться колишніми.

Тарифи на водопостачання та водовідведення встановлюються НКРЕКП для кожного водоканалу - єдиного тарифу для всієї країни немає. Але місцева влада може змінювати їх для комунальних підприємств, які надають такі послуги.

Регулятор ще 2023 року ухвалив рішення про підвищення тарифів на воду, але після критики з боку Володимира Зеленського скасував його.

"Наразі питання про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення не розглядається в регуляторі", - сказав співрозмовник видання.

Підстав очікувати, що тарифна політика уряду зміниться, поки що немає. До кінця поточного року тарифи на газ, електроенергію і воду з високою часткою ймовірності залишаться на колишньому рівні.