Тарифи на електрику для українців: Кабмін ухвалив важливе рішення
Кабінет міністрів України встановив ціни на електроенергію для населення. Принаймні до осені тарифи змінюватися не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Він повідомив, що сьогодні уряд продовжить дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року.
"Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом - 4,32 грн за кВт⋅год", - сказав прем'єр.
Крім того, як заявили в пресслужбі Міненерго, нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт⋅год також залишається чинним.
Шмигаль також розповів, майже 3 млн сімей отримують житлові пільги та субсидії, з 1 травня у зв’язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично.
"Таким чином, в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин", - сказав прем'єр.
Частковий мораторій
Уряд України два останні роки різко підвищував тарифи на електроенергію для населення з 1 червня:
- у 2023 році тариф збільшився на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
- У 2024 році тариф зріс на 64% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.
Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.
Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Підвищення можливе з 2026 року.
За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в січні 2025 року порівняно із січнем минулого року зросли на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія.
Українська влада в меморандумі з МВФ в березні знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.
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