Тарифи на електрику для українців: Кабмін ухвалив важливе рішення

Кабінет міністрів України встановив ціни на електроенергію для населення. Принаймні до осені тарифи змінюватися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Він повідомив, що сьогодні уряд продовжить дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року.

"Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом - 4,32 грн за кВт⋅год", - сказав прем'єр.

Крім того, як заявили в пресслужбі Міненерго, нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт⋅год також залишається чинним.

Шмигаль також розповів, майже 3 млн сімей отримують житлові пільги та субсидії, з 1 травня у зв’язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично.

"Таким чином, в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин", - сказав прем'єр.