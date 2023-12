Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню

Українська газотранспортна система зможе функціонувати та забезпечувати газом споживачів навіть якщо транзит газу припиниться. НАК "Нафтогаз України" не планує імпортувати газ, але якщо виникне потреба, для цього гроші знайдуться. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова правління НАК Олексій Чернишов. Він також розповів коли і які активи компанії можуть бути приватизовані, а також коли і як слід скасовувати ПСО.

НАК "Нафтогаз України" за останній рік стала ще більшим монополістом на енергоринку України, ніж була раніше. Крім монополії на ринку продажу газу, у НАК з'явилася монополія і на ринку розподілу, після того, як майже всі облгази, які входили до РГК Дмитра Фірташа, були передані "Нафтогазу". Але голова компанії Олексій Чернишов вважає, що монополія НАК ніяк не порушує європейських правил. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна. Він також розповів, коли і за яких умов облгази та деякі інші активи НАК можуть бути приватизовані.

"Нафтогаз", за його словами, перестала бути "чорною дірою" - поточний і наступний роки вона планує завершити із прибутком. Але для покращення фінансового стану НАК треба скасувати ПСО. На думку Чернишова, це слід робити “фазово”, починаючи вже з наступного року. Трназитний контракт із “Газпромом” продовжувати після 2024 року не збираються, і поки що не розглядають інші варіанти постачання російського газу до Європи. Не збираються до НАК і імпортувати газ, хоча про всяк випадок запаслися для цього кредитом від ЄБРР на 200 млн євро.

При цьому НАК планує нарощувати видобуток газу та збільшувати обсяг зберігання газу нерезидентами в українських сховищах, пропонуючи вигідні умови. Чернишов також розповів про KPI, виставлені урядом при його призначенні та про можливість призначення нового глави компанії. Принципове рішення про конкурс на СЕО "Нафтогазу" вже ухвалено - залишилося визначитися з термінами його проведення.

Ми фактично вже розпочали опалювальний сезон. Як ви можете оцінити готовність інфраструктури і які зараз є ризики його проходження?

Опалювальний сезон йде повним ходом. Він розпочатий успішно, в цілому все абсолютно стабільно працює. Постачається газ та тепло. Вся система і "Нафтогаз" зокрема активно готувалися до зими, використовуючи досвід минулого опалювального сезону щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Але маємо розуміти, що ворог накопичує сили і чекає зручного моменту для активізації дій. Напевно, це буде пов'язано з низькими температурами. Тому маємо бути мобілізовані в цьому відношенні і готуватися до різних сценаріїв.

Які обсяги транзиту газу зараз і чи є зміна динаміки?

Поточний обсяг транзиту складає 42 млн кубічних метрів на добу. Це стабільний показник з невеличкими коливаннями протягом останніх 8 місяців.

Ви розглядаєте можливість припинення транзиту? Декілька місяців тому з боку Росії були заяви про таку можливість.

На сьогоднішній день діє контракт, який був укладений ще в 2019 році. "Нафтогаз" продовжує виконання своїх зобов'язань задля забезпечення стабільного постачання енергоресурсів, в першу чергу країнам Євросоюзу. Для них це питання забезпечення енергією під час зими. Формальний строк дії контракту - до кіня 2024 року. Безумовно, "Нафтогаз" не планує ініціювати продовження цього контракту. Крапка.

Якщо контракт з "Газпромом" не буде продовжено, чи є якийсь варіант збереження транзиту? Наприклад, через якогось посередника і перенос точки передачі газу європейським покупцям на східний кордон України. Взагалі, вірогідність використання ГТС для поставок газу до Європи зберігається?

Нам невідомо про такі конструкції чи наявність перемовин про це. Однозначно можу сказати, що ініціації з нашого боку щодо продовження контракту не буде.

Я хочу з’ясувати, теоретично, якщо питання подовження транзиту у будь якій конструкції виникне, то це буде питання НАК чи виключно ОГТСУ як оператора системи? “Нафтогаз” зараз є учасником процесу через особливість ситуації на момент підписання транзитного контракту у 2019 році.

Зараз формальною стороною контракту є НАК "Нафтогаз України". Ми забезпечуємо і відповідаємо за його виконання. У нас є як обов'язки по контракту, так і права, які ми захищаємо, до речі. В перспективі ми не буде ініціаторами цього процесу.

Ви згадали про захист прав. В якому стані зараз позови до "Газпрому"?

Вони розвиваються. Мова йде про позови через зупинення транзиту через ГВС "Сохранівка" (Транзит газу через “Сохранівку” було зупинено в травні 2022 через форс-мажор - ред.). Якщо говорити про строки, сподіваємось, що в 2025 році ми успішно закінчимо судові процеси.

Загалом, вони на яку суму?

Це комплексна робота, вона проводиться за участю іноземних провідних юридичних компаній в міжнародних юрисдикціях. Сума буде зростати з огляду на те, що попереду ще 2024 рік. Станом на сьогодні накопичення на оплату - 679 млн доларів США, але ця сума зростає.

Я повернусь до вірогідності припинення транзиту. Якщо так станеться, у нас не буде проблем з забезпеченням споживачів. Адже тоді доведеться збільшити обсяги поставок газу з заходу на схід.

Ми готові до такого сценарію і відповідні кроки будуть зроблені.

На скільки збільшиться обсяг витрат газу для поставок на схід?

З точки зору обсягів ВТВ (виробничо-технологічні втрати - ред.) оператора ОГТС, вони трошки збільшаться, для того, щоб обслуговувати цей процес, в порівнянні з поточними обсягами. Але це цілком можливо.

Подібна ситуація була на початку 2009 року - ми тоді теж збільшували постачання газу з заходу на схід. Зараз технічних проблем виникнути не може? Відповідне тестування вже було?

Технічно це можливо. Ніякої аналогії з 2009 роком я не бачу. Тим більше, попереду ще 2024 рік на який продовжується дія контракту (транзитного - ред.), а далі подивимось.

Зараз “Нафтогаз” став монополістом, яким ще ніколи не був - і по продажам, і по розподілу, і по видобутку. Наскільки це відповідає європейським стандартам і анбандлінгу, який було проведено декілька років тому?

А як ви вважаєте?

Я вважаю, що це взагалі не відповідає.

Є останній звіт Єврокомісії, який нещодавно був опублікований. Виходячи з нього, на внутрішньому енергетичному ринку українське законодавство в цілому відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС. Це означає, що визначення "монополія" і "порушення європейських норм" не є справедливими.

А цей звіт за який період робився?

За 2023 рік. І цей аналіз враховує ситуацію, яка є зараз. (Дійсно в документі є таке заключення по аналізу ситуації з червня 2022 року по червень 2023 року - "On the internal energy market, Ukraine’s primary legislation is compliant with the third EU energy package" - ред.)

Є європейський досвід, давайте візьмемо наших сусідів - Польську Республіку. Є відома компанія PIGNiG/ORLEN, яка займається розвитком, видобутком, торгівлею, зберіганням, дистрибуцією і ще багатьма видами послуг. Це в європейській країні, і це не рахується якимось порушенням. Але з точки зору бізнесу і розвитку бізнесу, я б не виключав, що певні підприємства групи "Нафтогаз" можуть бути приватизовані тоді, коли це буде і юридично, і фактично можливо і доцільно. Безумовно, це може відбутися тільки після війни.

Те, що стосується ситуації з облгазами. Існувала олігархічна монополія відомого одіозного олігарха Дмитра Фірташа. І мова йшла не тільки про монополізацію (мова про монополізацію розподілу - ред.), а про несанкціонований відбір газу завдяки цій моделі. І зрозуміло, що під час війни було прийняте рішення для забезпечення постачання і контролю за ресурсом. Це був необхідний крок. На сьогоднішній день нами вже інтегровано 23 облгази (з урахуванням "Тернопільгазу" - ред.). До кінця року ця цифра досягне 26.

Це які ще три компанії?

Це вже маленькі - "Коростишівгаз" в Житомирській,"Тисменицягаз" в Івано-Франківській області та "Луганськгаз", який знаходиться на тимчасово окупованій території. Але основні вже інтегровано. На натупному тижні (після 10 грудня - ред.) ми оголосимо про їх інтеграцію.

Тобто, облгазів не ваших вже не залишиться?

Є ще - Полтава, місто Київ і Одеса. Решту вже інтегровано до групи "Нафтогаз".

Ці три теж будуть у вас?

Не бачу для цього підстав та необхідності.

А що саме ви бачите як об'єкти для приватизації? Облгази мабуть. І ще що?

Інтеграція облгазів - це захід воєнного часу, давайте так сформулюємо. Коли дозволить ситуація, то облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах. В першу чергу облгази, а можливо, і інші великі компанії.

Які саме? Видобуток? Ще щось? І коли це може бути?

Я вважаю, що існують стратегічні для держави напрями. Давайте подивимось, що таке "Нафтогаз" сьогодні. Перше - це газовий видобуток, і регіони газовидобутку вам відомі - 85% об'єму це Полтавська, Харківська області і "Львівгазвидобування" та західні регіони - ще 15%. До речі, коли я кажу про газ, ще стратегічно не забуваємо про шельф Чорного моря.

Другий напрям - нафтовий видобуток. Нафта - також регіони досить близькі до газових.

Далі переробка - це два НПЗ (Кременчуг і Шебелинка - ред.). Далі - підземні сховища газу. Безумовно, по розміру це в першу чергу Західна Україна. Далі - це газові труби, тобто магістральне транспортування і транзит. Це нафтова інфраструктура, також і транзит, і внутрішнє транспортування нафти та нафтопродуктів.

У "Нафтогазу" також є передані у власність чи в управління ТЕЦ, це теплоенергетика і це переважно якраз південь України - Миколаївська, Одеська, Херсонська области, Кривий Ріг. І ще оператори ГРР, регіональний розподіл.

Так ось давайте подумаємо, що з цього стратегічно для держави? Зрозуміло, що для держави стратегічно це зберігання, транспортування і це те, що завжди має бути власністю, незалежно не від чого. Я вважаю, що видобуток цілком логічно і справедливо може бути об'єктом приватизації в якийсь момент, який дозволить це зробити. В першу чергу, стабільність в країні, і по-друге, вже rule of law (верховенство права - ред.) і реформована судова і правоохоронна системи. Адже приватизація - це не тільки питання бажання приватизувати. Це момент, коли держава в змозі це зробити і залучити інвесторів. А інвестори будуть в Україні тоді, коли країна буде реформована.

Тому я вважаю, що на питання "коли?" відповідає не тільки Україна, а відповідає інвестиційний ринок, який зацікавлений в Україні.

А на питання "що?". Ви повністю відповіли?

На питання "що?". Я вважаю, що регіональний розподіл - він теж може бути приватним. Видобуток також може бути приватним, чи частина його.

Може якась іноземна компанія увійти в управління ГТС? Я маю на увазі плани створення якогось міжнародного консорціуму з управління ГТС, по що йшла мова останні майже 15 років.

Будь-який попит чи зацікавленість від міжнародних інвесторів і партнерів - це величезний позитив для України і для енергетичної індустрії. Але, наразі ця тема не обговорюється.

РГК оскаржувала передачу облгазів? Як йдуть ці судові справи?

Безумовно, є певні юридичні процеси під час інтеграції, в тому числі з боку РГК. Але це питання завершено. Регіональний розподіл газу під час війни має бути повністю під контролем. Ми маємо забезпечити стабільність постачання і якість розподілу, ми це робимо. На сьогоднішній день наші споживачі вже отримують в переважній більшості регіонів зручні платіжки, де фактично на одному аркуші рахунок і за газ, і за розподіл.

Таке було раніше, але потім поміняли.

Ми відслідковуємо реакцію споживачів, і переважна більшість задоволена цим, тому що є можливість підтверджувати об'єми і уточнювати певні параметри.

Щодо видобутку газу. Чи будуть виконані плани на цей рік і що на наступні? Тому що з видобутком катастрофа.

Катастрофа?

Звичайно, катастрофа, майже нічого не зростає. А якщо зростає, то трошки і то, лише за рахунок низької бази порівняння.

А це ваша думка, чи ви спираєтесь зараз на якісь статистичні показники?

На статистичні показники, які я подивився. Минулого року падіння УГВ 3%, “Укрнафта” -6%. Приватні компанії теж скоротили.

В цьому році плюс чи мінус?

Можливо, буде якійсь плюс. Але чи можна вважати це зростанням, порівняно з 2021 роком, враховуючи минулорічне падіння - це питання.

А ви кажете, що не зростає. З огляду на повномасштабну війну в Україні "Нафтогаз" не тільки спромігся зберегти видобуток, а ще й збільшити його в 2023 році. Кожного року з 2018 року видобуток падав. 2023 рік є роком, я б сказав, переломним, коли видобуток групи "Нафтогаз" почав зростати. Він більший, аніж за 2022 рік, але і більший ніж в 2021 році. Наша мета на цей рік - плюс 7%. Ми плануємо ці темпи зберігати в 2024 році. І з огляду на ті програми, які ми вже зробили і продовжуємо роботу зараз, в мене є всі підстави стверджувати, що видобуток зросте і в 2024 році.

З точки зору буріння у нас рекордний показник проходки за останні 15 років. Це факт, ми маємо оперувати фактами. І це якщо не основне, то одне з основних досягнень групи. Завдяки цьому та низці інших факторів ця зима має стати першою, коли ми забезпечимо Україну саме газом власного видобутку. І не будемо звертатися за імпортом.

7% це скільки по об'єму?

Це плюс 700-800 млн кубічних метрів.

Цього року ми імпортували газ?

Ви маєте на увазі в календарному році чи в опалювальному сезоні?

В календарному році.

Ми на початку цього року, тобто в попередньому опалювальному сезоні, імпортували певні технічні обсяги газу, користуючись грантовою допомогою наших країн-партнерів, тому що попередній опалювальний сезон був важкий.

Скільки імпортували?

До мільярда кубометрів.

Днями НАК залучив кредит ЄБРР на 200 млн євро. Для чого?

Це так звана emergency credit line, тобто кредитна лінія на випадок надзвичайної ситуації. Вона є виключно нашою підстраховкою. Скоріш за все, якщо ми і будемо її використовувати, то виключно у 2024 році і скоріш за все, в опалювальному сезоні 2024-2025, якщо вона знадобиться. Тому що у нас завершиться на той момент існуюча кредитна лінія з ЄБРР на 300 млн. Тому це технічна лінія, яка для нас не є страховим резервом.

Тобто на закупівлю газу про всяк випадок, якщо буде необхідність?

Так, ми не плануємо її використовувати зараз. У нас достатньо газу для того, щоб впевнено дивитися в цю зиму та в наступну.

А "Укрнафта" на скільки планує збільшити видобуток газу?

Від "Укрнафти" ми чекаємо приблизно мільярд кубів в цьому році. Очікуємо, що буде також зростання в наступному році. (Інтерв’ю було записане появи інформації про те що "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище).

В листопаді минулого року пакет акцій “Укрнафти” було передано Міноборони. Там не дуже зраділи і хотіли щоб акції передали комусь іншому. Враховуючи що у НАК пакет 50%+1 акція “Укрнафти”, не хотіли б ви отримати повний пакет акцій компанії?

На сьогоднішній день розподіл пакетів акцій “Укрнафти” є вирішеним питанням. Міністерство оборони України є власником другого пакету. НАК "Нафтогаз" залишається власником 50%+1 акція. В цьому відношенні я хотів би зазначити, що нас більше цікавить імплементація реформи корпоративного управління в "Укрнафті" і "Укртатнафті" та запровадження принципів корпоративного управління. І в цьому відношенні наступним кроком, на якому ми сконцентровані, є відбір незалежних директорів для майбутньої наглядової ради в "Укрнафті" і "Укртатнафти". І цей процес має завершитися найближчим часом.

В мене ще з минулого року було питання, чому передали Міноборони, а не НАК. Ви не зацікавлені в тому, щоб "Укрнафта" повністю до вас перейшла?

Ми просто про це не думаємо. Управління компанією будет здійснювати професійна наглядова рада, яку саме зараз ми і почали відбирати. Я очікую, що склад наглядової ради буде включати і іноземних досвідчених фахівців. Тому не важливо, як держава використовує право володіння. Важливо, які принципи управління застосовуються. І в цьому відношенні я звертаю вашу увагу на критичність саме запровадження корпоративної реформи в "Укрнафті".

Скільки газу у нас в сховищах зараз?

На сьогоднішній день, більше 15 млрд кубометрів. На початок опалювального сезону було трошки більше 16 млрд. За очікуваннями уряду ми мали сконцентрувати обсяг 14,7 млрд, тобто ми очевидно його перевиконали.

Є розрахунок, скільки у нас залишиться після опалювального сезону?

У нас є різні розрахунки по різним сценаріям, враховуючи різні факторі - кліматичний, обсяги споживання та відбору з боку нерезидентів, які також зберігають газ у наших сховищах. Ми готові до різних варіантів розвитку подій. Тому в цьому відношенні все достатньо стабільно. Газу достатньо, ми вийдемо навесні з відповідним об'єму газу в сховищах.

Є ризики, що нерезиденти захочуть забрати газ зі сховищ?

Ризики є в казино, а в "Нафтогазі" є гарантії. В першу чергу ми гарантуємо повернення 100% об'єму газу, який зберігають нерезиденти в українських сховищах, згідно наших контрактів і терміну його зберігання.

Проте, це буде не ризиковано - я про відбір? Мова про обсяг до 3 млрд кубометрів.

Це абсолютно не ризиковано, це нормальний процес. Вони для того і зберігають, щоб в якийсь момент його використовувати.

Але при цьому у нас зменшиться подушка, яка дозволяє піднімати газ для власних потреб.

Ви праві, будь-який відбір зменшує об'єм зберігання. Але навіть при 100%-му відборі газу нерезидентами ми забезпечені відповідним об'ємом для того, щоб пройти цю зиму.

А хто в нас зберігає газ з нерезидентів?

Я назви компанії не можу декларувати з огляду на конфіденційність, але це мейджори європейського газового трейдингу. І я хотів би звернути увагу, що Євросоюз чи Україна не надають додаткових гарантій щодо безпеки зберігання. Це виключно комерційні рішення, комерційний ризик компаній. Я вважаю, що в цьому відношенні довіра до групи "Нафтогаз", довіра до українських підземних сховищ газу є очевидною. І вона змінилася, порівняно з 2022 роком.

Можна звісно сказати, що зараз заповнені європейські сховищ газу. Але вони були також заповнені і в минулому році. Тому я вважаю, що зберігання газу нерезидентами у нас, це величезний крок вперед. Безумовно, вони будуть газ забирати, це зрозуміло. Але ми розраховуємо, що певний об'єм залишиться навіть до наступного опалювального сезону. Ми будемо продовжувати збільшення зберігання цього газу і ведемо зараз перемовини з найбільшими європейськими трейдерами, які ще не зберігають газ в Україні.

На яку суму нерезиденти зберігають газ у нас?

Це 1,5 млрд доларів активу, який приватні газові трейдери довірили Україні навіть під час війни. Усвідомте.

А який мотив був у нерезидентів зберігати газ?

Бізнес.

Ми знизили вартість зберігання?

Тут є декілька факторів. Фактор перший - об'єктивно європейські газові сховища наповнені. Ми слідкуємо за їхньою наповненістю - 95%, деякі 99%. Друге - це потенційний спред між ціною літом та взимку, який надає переваги з точки зору майбутньої маржі, яку вони заробляють. Третє - це географічне розташування і доступ до країн, де є споживачі. І четверте - так, ми вирішили не підвищувати в цьому році тарифи (на зберігання - ред.), щоб зберегти попит і додатково його мотивувати. Тому що сам факт зберігання додаткових об'ємів в Україні, як ви справедливо зазначили, допомагає нам утримати підвищений тиск сховищ і ще додає інвестиційної привабливості для країни.

Я ще раз хочу зазначити, що об'єм газу, який зберігається зараз в Україні, вартує 1,5 млрд доларів. І це приватні компанії зробили саме за останні декілька місяців. І ми цей тренд маємо зберегти. Хоча ми протягом цього року неодноразово вели перемовини з Єврокомісією - Брюссель шукав можливості надати європейським трейдерам гарантії для зберігання. На жаль, це поки що не вилилось в якісь конкретні дієві інструменти. Але я радий, що бізнес сам прийняв рішення. Де ще у нас є інвестиція, безумовно вона тимчасова, але це 1,5 млрд доларів активу, який зайшов в Україну під час війни без додаткових гарантій?

Щодо буферного газу. Виходячи з вашої звітності, компанія продала буферного газу на 11 млрд гривень. Це який обсяг? Неофіціяно буферного газу було 4,6 млрд кубов, стало 4,1. І кому газ було продано?

Це внутрішня транзакція групи "Нафтогаз" між "Укртрансгазу" і НАК. Вона не впливає на зміну об'ємів сховищ.

Цей газ залишився…

В "Трансгазі", не переживайте, нічого не змінилося, в цьому немає проблеми. У нас достатній тиск, у нас достатній об'єм газу, у нас видобуток збільшується. Газ приватних видобувників теж опиниться у сховищах - у нас бан на експорт. До речі, ми про приватників теж турбуємось, щоб у них була мотивація - ліквідність для видобутку (мається на увазі, що НАК викуповує газ приватного видобутку, який закачується в ПСГ - ред.).

З урахуванням буферного газу, газу нерезидентів, скільки газу в сховищах належить “Нафтогазу”?

Ми можемо сказати, майже 11 млрд кубометрів газу з урахуванням інших державних компаній, не тільки НАК.

Цього буде достатньо?

Ступінь ризику не в цих цифрах. Потенційний ризик є єдиний - це об'єм видобутку. Якщо видобуток стабільний, то взагалі не існує будь-яких питань щодо об'ємів. Якщо видобуток продовжується, то немає цих проблем.

Через є ризики для видобутку через обстріли?

Безумовно. І ми з цього з вами почали. Ми підготувались і продовжуємо цю роботу. До різних сценаріїв, в тому числі критичних, "Нафтогазом" підготовлена інфраструктура, яка забезпечує функціонування наших видобувних і компресорних активів під час гіпотетичних блекаутів. Протягом 36-72 годин ми будемо забезпечені автономним постачанням електроенергії. Ризики існують, і ми до них серьезно ставимося. Наші активи і критична інфраструктура, на жаль, регулярно потрапляють під обстріли - вони є мішенями. І ще раз хочу сказати, що головне - продовжувати тренд щодо утримання і збільшення українського видобутку газу як групою "Нафтогаз", так і приватними компаніями.

Який очікується фінансовий результат “Нафтогазу” в цьому році?

Наша мета за результатами 2023 року показати позитивний фінансовий результат. Тому що вже кілька періодів поспіль у "Нафтогазу" була системна збитковість, і вона, на жаль, була великою. Тому ми поступово у 2023 році рухалися до скорочення збитків і за результатами цього року продемонструємо позитивний фінансовий результат. Остаточна цифра буде у звітності, яка з’явиться після лютого наступного року.

Наскільки позитив буде значним?

Подивимось. Ми працюємо над цим зараз, тому що в першому півріччі 2022 було мінус 55 млрд гривень. І ми зараз поступово скорочуємо цей показник, і вже вийшли на плюс.

Це буде однозначна цифра в мільярдах?

Я хотів би, щоб це було цифра двозначна, але маємо усвідомлювати наступне - "Нафтогаз" на сьогоднішній день несе зобов'язання по ПСО. Це величезне навантаження по постачанню природного газу населенню, підприємствам ТКЕ, іншим категоріям споживачів. Тому це, безумовно, впливає на показники прибутковості.

Майбутнє запровадження ринку енергії, яке, я вірю, відбудеться, безумовно, виключно позитивно вплине на показники "Нафтогазу", і ми це побачимо. На мій погляд, розмова з компанією, в якій запроваджено повне ПСО на постачання газу, розмова про прибутковість все-таки теоретична вправа.

Ви розраховуєте на компенсацію по ПСО в наступному році з бюджету? Я вважаю, що вірогідність цього дуже і дуже мізерна. І взагалі, які суми претензій компанії віддшкодуванню по ПСО? Я чув що до 200 млрд, враховуючи декілька останніх років.

Ні, таких цифр вже немає.

Але раніше вони були?

Я їх ніколи не декларував. На сьогоднішній день ПСО складає близько 41 млрд гривень, різниця в тарифах - це 36 млрд гривень (для компаній ТКЕ - ред.). Ось такі цифри.

А зараз гарна новина. З огляду на те, що ми припинили імпорт газу, то компенсація ПСО вже не зростає і не буде зростати. Але запровадження ПСО до "Нафтогазу" як "кеп" - обмеження на внутрішньому ринку - безумовно, впливає на наші показники.

Виходить, по 2023 року з урахуванням, що не було імпорту, відшкодувань по ПСО не має бути?

Загальний об'єм компенсації ПСО за 2022 рік, який ми розрахували і який підтверджений Державною аудиторською службою - 41 млрд гривень. Цю компенсацію ми не отримали. Розрахунок за поточний рік буде у 2024.

А чому досі не затверджений фінплан НАК на 2023 рік?

"Нафтогаз" вчасно подавав фінплан. У нас зараз чергова ітерація, ми знову подали фінансовий план до затвердження. Сподіваюся, він нарешті буде затверджений. Ситуація пов'язана з ПСО...

Тобто, від Мінфіну були зауваження до документу, зокрема і по ПСО?

Був комплексний об'єм зауважень. Зрозуміло, що уряд шукає додаткові джерела підтримки бюджету. Я це розумію, як ніхто, бо нещодавно був представником цього самого уряду. Тому ми з розумінням ставимося до процесів підтримки бюджету на сьогоднішній день.

Хотів би зауважити, що є такий показник як ESG (Environmental Social Governance) це матеріальна участь компанії в житті цих сегментів. Безумовно, "Нафтогаз" є величезним платником податків, інших зборів. "Нафтогаз" є компанією, на яку покладено ПСО, і ця різниця між фактичною ринковою ціною і ціною, за яку постачає газ "Нафтогаз", і є додатковою підтримкою держави. І якщо все це порахувати, то це буде сума, яка вимірюються сотнями мільярдів гривень. Тобто наш contribution податковий і загальна підтримка бюджету на рік - під 100 млрд. А також умовна - спред між ціною ринковою та ціною, за якою ми постачаємо по ПСО, це також може бути сума, досить близька до цього (100 млрд грн - ред.). Це для розуміння, що таке "Нафтогаз" в житті країни і в підтримці бюджету.

"Нафтогаз" пройшов попередній опалювальний сезон без жодної копійки, без жодної гривні державної допомоги. В цьому році ми не звертаємось до держави за допомогою на закупівлю газу, взагалі його не закуповуємо назовні, а внутрішньо закуповуємо за свої кошти. Тому я вважаю, що "Нафтогаз" - це опора держави, і зараз я це кажу не тому, що я керівник компании, а тому що так воно і є.

Тобто, “Нафтогаз” вже не “чорна діра”?

Вона точно не чорна діра, вона взагалі не діра.

Так часто називали компанію раніше.

Так, були підстави так називати.

Що з тарифами? Ми в міжнародних документах, які готуються пд фінансування від наших партнерів, йде мова про необхідність “лібералізувати” тарифи. Простіше кажучи, про підвищення. Я розумію, що тарифи - це не питання НАК, а уряду, але ви є зацікавленою стороною. Підвищення тарифів, враховуючи, що в нас не було і не планується імпорт, актуальне? Якщо так, то можна припустити розмір підвищення та дати розуміння по строкам такого рішення?

Давайте відразу, щоб нікого не лякати під час зими.

Під час зими зрозуміло що підвищення не буде - є відповідне рішення уряду.

Перше. Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує. Друге. Насправді реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим, це відбудеться рано чи пізно. Для індустрії, для її розвитку, для стабільності важливо, щоб це відбулося раніше чим пізніше. Але маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш головний пріоритет.

Ми знаємо про очікування Європейської комісії, це дуже чітко сформульовано в звіті, який був оприлюднений у листопаді. Є конкретний параграф цього звіту про лібералізацію цін на енергію, зокрема газ та електроенергію. Є відомий всім нам документ (пріоритетні умови від США для фінансової підтримки України - ред.) про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни.

З урахуванням, що немає імпорту, лібералізація буде означати підняття до імпортної ціни чи може буде якийсь інший механізм?

Коли ми говоримо про ринок, ціна визначається виключно попитом та пропозицією. Наприклад, в цьому році, коли ми укладали угоди на придбання природного газу у приватних компаній, подекуди наша ціна дорівнювала чи була близька до європейських цін, подекуди була нижча. Це питання попиту та пропозиції. Ви праві, Україна самодостатня країна з точки зору видобутку газу. У нас треті за обсягами резерви в Європі. Тому маємо в цьому відношенні все ж таки сподіватися на те, що ми себе забезпечимо власним газом і ціна не буде шокувати нікого.

Ви зараз монополісти в плані продажу газу населенню.

Давайте тут чітко сформулюємо. По-перше, є ринок де нема ПСО - це бізнес, підприємства. Вони споживають газ за риночними цінами. На цьому ринку є доля "Нафтогазу" - сьогодня це близько 20% і ми плануємо її збільшувати.

Коли я сюди прийшов (в НАК, в кінці 2022 року - ред.), доля "Нафтогазу" в цьому сегменті була відсотків 5-7. А то, що ви кажете "монополіст", то "Нафтогаз" постачає газ за цінами ПСО 12,3 млн домогосподарствам та підприємствам ТКЕ, іншим споживачам. Так, він монополіст, тому що ніхто інший не хоче цього робити й не буде робити. Якщо ви приватний видобувник, навіщо вам постачати газ по 7,96, коли ви можете його продати по 15 якомусь підприємству.

А коли ПСО можуть скасувати?

Моя особиста думка, що поступове чи фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не має впливати на споживання вразливих категорій споживачів - вони мають бути захищеними. І саме відміна ПСО має бути синхронізована з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує. Але на сьогоднішній день у нас абсолютно нелогічна ситуація. Так чи інакше держава підтримує вразливі категорії населення, субсидіантів і робить це абсолютно чітко. З іншого боку, той сегмент споживачів, який міг би сплачувати більше, сплачує за цінами нижче ринкових, що не є логічним. Тобто ми фактично досить суттєвий об'єм газу за зниженою ціною постачаємо тим, хто, можливо цього і не потребує .

Як ви бачите це фазове скасування ПСО?

Я не можу це бачити одноособово, це урядова реформа і маємо це синхронізувати разом з урядом.

Але ж ви, якщо почнеться процес, мабуть, будете робити свої пропозиції уряду?

Ви побачите ці пропозиції, вони будуть публічними. Головне зараз - стабільно пройти опалювальний сезон. Давайте до цього повернемося навесні. Тому що зараз ризики, які ми маємо під час цієї зими, вони ширші за просту пряму економіку, у нас військові ризики зараз. Давайте ми завершимо опалювальний сезон і повернемося до цього.

Давайте зараз про ваше перебування на посаді голови компанії. Вас було призначено в НАК Кабміном в листопаді 2022 року без конкурсу. В січні 2023 призначили наглядову раду НАК і вона мала прийняти рішення про проведення конкурсу. Таке рішення було прийнято, якщо не помиляюсь, лише в червні. Його суть, наскільки я знаю, - конкурс буде проведено, але за підсумками опалювального сезону. Це так?

Наглядова рада дуже чітко сформулювала прийняте рішення. З цього приводу є відповідна комунікація з боку компанії. Обрання СЕО, тобто голови правління відбудеться наглядовою радою. Коли саме - рішення буде прийнято з огляду на певні чинники. В першу чергу це військова ситуація і ситуація зі стабільністю опалювального сезону. Коли це буде можливо, тоді цей процес буде організовано і розпочато. Я відразу хочу сказати, що я повністю підтримую цю логіку.

Друге, я приймав об'єктивну і пряму участь в підтримці цього процесу, тому впевнений, що це має відбутися тоді, коли це можливо. Головне, що це рішення прийнято, і воно прийнято одноголосно всіма членами наглядової ради, як незалежними, так і представниками держави.

З приводу залежністы рішення від проходження опалювального сезону я розумію. А вот з приводу військової ситуації - не зовсім. Заміна Вітренка на вас в НАК відбулась у самий розпал війни в минулому році. А взагалі, з такими великими планами щодо НАК, а ви не боїтесь, що може бути звільнення?

А чому я маю цього боятися?

Ну можуть бути різні несподіванки. Якісь непорозуміння чи з акціонером, чи з кимось ще. Позиція наглядової ради. Ваш попередник дуже довго був під загрозою звільнення і це в підсумку відбулося.

Я цього абсолютно не боюсь. У нас фахова професійна наглядова рада, я пишаюсь її складом.

А які KPI було визначено для вас при призначенні?

З боку уряду у нас дві ключові цілі під час війни, вони цілком об'єктивні і зрозумілі. Перше - це забезпечення об'ємів ресурсів для стабільного проходження опалювальних сезонів. Це фактично накопичення природного газу, видобуток. І другий блок - це підтримка і виконання тих об'ємів податкових і інших платежів, які "Нафтогаз" має нести для підтримки бюджету.

Якісь дивіденди будет платити "Нафтогаз" наступного року в бюджет, враховуючи що буде прибуток?

Давайте я відповім наступним чином. "Нафтогаз" планує збільшити об'єм своїх платежів в наступному році до державного бюджету щонайменше на 10 мільярдів гривень.

А в цьому році скільки?

За 10 місяців - це 75 млрд гривень.