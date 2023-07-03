Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на позачергове засідання комісії.

Зокрема, голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб НКРЕКП скасувала своє рішення.

"Верховний Головнокомандувач (президент, - ред.) висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосви на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення", - пояснив він.

У зв'язку з цим Ущапоський запропонував скасувати постанову від 29 червня 2023 року, його підтримали одноголосно. Він також доручив терміново підготувати необхідні матеріали для додаткових консультацій із урядом.

На сайті НКРЕКП додали, що починаються консультації з Кабінетом міністрів та всіма зацікавленими сторонами. Мета - напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.