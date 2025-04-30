Цены на газ, свет и воду заморожены, но надолго ли? Что будет с тарифами в 2025 году

В Украине власти пока не планируют повышать тарифы на газ, свет и воду. Могут ли эти планы измениться и чем будут компенсированы потери компаний от низких цен на коммунальные услуги – в материале РБК-Украина.

Главное:

Почему не меняют тарифы на газ?

"Нафтогаз" ждет компенсацию для импорта газа

Тариф на свет не изменится до ноября

Тарифы на воду решили не повышать

Завершение отопительного сезона в Украине увеличивает риски повышения тарифов на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Конец весны – самое подходящее время для этого, поскольку из-за снижения потребления рост тарифов не так сильно ощущается потребителями, как в зимний период.

В прежние годы именно весной и летом проводили наиболее радикальные изменения тарифов. Цену газа для населения сравняли с импортной в мае 2016 года. Тоже с мая, но в 2019 году в Киеве выросли тарифы на теплоснабжение. В 2024 году после отопительного сезона повысили тарифы на электроэнергию. Правда их ввели с июня, поскольку к маю не успели согласовать решение.

В текущем году власть изменила подход и решила не прибегать к радикальным действиям. Тарифы на газ и услуги теплоснабжения, включая горячую воду, менять не собираются. Мораторий на их повышение до конца войны Кабмином был введен в 2022 году.

"Пока никаких планов по изменению тарифов на газ и тепло нет. Даже речи об этом не идет. Мораторий продолжает действовать", – сказал изданию собеседник, знакомый с планами правительства и регулятора (НКРЭКУ).

Тарифы на газ меняться не будут

В НАК "Нафтогаз Украины" в апреле подтвердили, что тариф останется неизменным еще год. "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 гривен за кубометр", - сообщили в компании.

Повышать тариф на газ не планируют несмотря на то, что "Нафтогазу" не хватает средств на закупку импортного ресурса. Отопительный сезон 2024-2025 годов был завершен компанией с исторически минимальным запасом газа. В ПХГ было лишь 0,67 млрд кубометров активного газа. Собственной добычи газа, которая существенно пострадала из-за обстрелов россиян, не хватит для заполнения хранилищ. По негативному сценарию до следующего отопительного сезона нужно будет импортировать до 8 млрд кубометров.

Закачка газа в ПХГ началась с 17 апреля. За 10 дней запас пополнился почти на 180 млн кубометров. Закачка в среднем по 18 млн кубометров в сутки – это газ собственной добычи и импорт. Такими темпами до начала следующего отопительного сезона запас газа можно будет довести почти до 3 млрд кубометров. Но его потребуется больше. Поэтому НАК необходимо искать средства для импорта.

"Нафтогаз" уже заключил с польской компанией ORLEN контракты на поставку 300 млн кубометров американского сжиженного газа (LNG). Для срочной закупки газа в объеме 1 млрд кубометров компания будет использовать кредит ЕБРР на 270 млн евро и грант от правительства Норвегии в размере 140 млн евро.

"Нафтогаз" может получить бюджетную компенсацию

Не исключено, что НАК в случае острой необходимости сможет получить компенсацию от правительства за продажу газа по фиксированной цене (по ПСО - ред.). Такая возможность предусмотрена меморандумом с МВФ. Недавно член набсовета "Нафтогаза" Наталья Бойко тоже высказала мнение, что бюджетная компенсация могла бы обеспечить ликвидность для увеличения импорта газа.

Официальных данных о размере компенсаций, на которые может рассчитывать НАК, нет. Но бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина говорил о 41 млрд гривен лишь за 2022 год.

Поддерживают компенсацию "Нафтогазу" для импорта газа и депутаты. Глава профильного комитета Андрей Герус недавно заявил, что необходимо как можно скорее принять закон, обязывающий Кабмин выплачивать НАК компенсацию по ПСО. Сейчас норма закона лишь позволяет, но не обязывает правительство компенсировать НАК разницу цен.

"Раз государство сказало, что тарифы не меняются, это его ответственность, значит, оно должно компенсировать эту разницу в тарифах, которая возникла", - цитирует Геруса Интерфакс-Украина.

Иными словами, для импорта газа средства "Нафтогазом" могут быть найдены и без повышения тарифов.

Тариф на электроэнергию не изменится

Тарифы на электроэнергию правительство решило не менять. После последнего повышения в прошлом году цена все еще не покрывает себестоимости производства э/э, которая выше тарифа почти в два раза.

29 апреля Кабмин продлил действие тарифа 4,32 грн за кВт⋅ч до конца октября.

"За три года войны цена для населения на электроэнергию и так была повышена втрое. Сейчас это политическое решение, вызванное желанием правящей партии удержать рейтинг", – отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Он также обратил внимание, что средства, полученные "Энергоатомом" от прошлогоднего повышения тарифов, которые планировалось направить на закупку российских реакторов для достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, не израсходованы. Как известно, Болгария отказалась продавать реакторы Украине. "Срыв покупки реакторов позволит сэкономить 600 млн долларов (для "Энергоатома" - ред)", – отметил Омельченко.

Тарифы на воду могут измениться по решению местных властей

Тарифы на воду и водоотвод пока также не будут меняться, хотя водоканалы просят об обратном. Предприятия аргументируют это тем, что с 2022 года существенно поднялись цены на электроэнергию, но на воду тарифы остались без изменений. По информации источников РБК-Украина, информированных о планах тарифных изменений, цены на воду все же останутся прежними.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливаются НКРЭКУ для каждого водоканала – единого тарифа для всей страны нет. Но местные власти могут менять их для коммунальных предприятий, которые предоставляют такие услуги.

Регулятор еще в 2023 году принял решение о повышении тарифов на воду, но после критики со стороны Владимира Зеленского отменил его.

"Сейчас вопрос о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод не рассматривается в регуляторе", – сказал собеседник издания.

Оснований ожидать, что тарифная политика правительства поменяется, пока нет. До конца текущего года тарифы на газ, электроэнергию и воду с высокой долей вероятности останутся на прежнем уровне.