"Нафтогаз" зробив заяву щодо ціни газу для українців на найближчий рік

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Державна компанія дотримується його умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Нафтогазу ".

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною - 7,96 грн за кубометр", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, така ціна буде актуальною ще рік - до 30 квітня 2026 року. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ, повідомили в пресслужбі.

У компанії заявили, що забезпечують постачання газу для 12,5 млн українських домогосподарств.

Ціни на газ

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК "Нафтогаз України".

Державна компанія "Нафтогаз" постачає газ майже для 100% українців за ціною 7,96 грн за кубометр.

Крім того, "Нафтогаз" продає газ за ціною 7,42 гривень за кубометр метрів для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

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