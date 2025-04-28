Критично важливо: Україна терміново закупить мільярд кубометрів газу

Україна змушена імпортувати газ через падіння видобутку після російських обстрілів. Кредит на 410 млн доларів спрямують за закупівлю 1 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК " Нафтогаз України ".

За даними пресслужби, "Нафтогаз" залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР.

"Отримані кошти є надзвичайно важливими для "Нафтогазу". Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру", - заявив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Імпорт газу

Україна вже закупає газ в Європі через падіння видобутку після російських атак.

За розрахунками НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Надалі потреба в його закупівлях зменшиться до близько 1,1 млрд доларів у 2026 році та близько 0,4 млрд доларів у 2027 році.

НБУ оцінює середню ціну на газ в Європі у 2025 році на рівні 412 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином, НБУ очікує, що Україні буде потрібно купити 7 млрд кубометрів газу.

Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня.

Ціна газу хабі TTF в Нідерландах сьогодні становить 390 доларів за тисячу кубометрів.