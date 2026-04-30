У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапі

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія. Йдеться про локацію в центрі міста.
"У центрі Львова з'явиться площа Героя України Андрія Парубія", - повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Facebook.
Він уточнив, що відповідне рішення схвалили 30 квітня під час сесії Львівської міської ради (ЛМР).
"Перейменували частину вулиці Винниченка - від Просвіти до Личаківської", - уточнив очільник Львова.
Тепер, за його словами, адресу площі Героя України Андрія Парубія матимуть:
Керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко також повідомив, що у центрі міста буде тепер площа Героя України Андрія Парубія.
Він уточнив, що в цілому вона:
Таке рішення, за словами Бойка:
Варто зазначити, що вказана вище локація розташована у центрі міста та охоплюватиме частину відомого серед містян скверу "На валах".
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія вбили у Львові пострілами з пістолета.
Тоді нападник (замаскований під кур'єра Glovo) випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень Парубій помер на місці.
Згодом українцям розповіли, що замах на політика ретельно готувався (виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і навіть підготував план втечі).
1 вересня підозрюваного у вбивстві Парубія затримали "по гарячих слідах" (у Хмельницькій області). Ним виявився фанат СРСР - 52-річний львів'янин Михайло Сцельников.
1 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.
До цього за таку ініціативу проголосували 230 народних депутатів Верховної Ради.
У березні 2026 року стало відомо, що розслідування вбивства Парубія завершили, а справу ймовірного кілера передали до суду. За скоєне йому загрожує довічний термін із конфіскацією всього майна.