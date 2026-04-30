У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапі

Де саме буде площа імені Парубія та які вулиці з'єднає

"У центрі Львова з'явиться площа Героя України Андрія Парубія", - повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Facebook.

Він уточнив, що відповідне рішення схвалили 30 квітня під час сесії Львівської міської ради (ЛМР).

"Перейменували частину вулиці Винниченка - від Просвіти до Личаківської", - уточнив очільник Львова.

Тепер, за його словами, адресу площі Героя України Андрія Парубія матимуть:

пам'ятник В'ячеславові Чорноволу;

будівля обласної адміністрації та обласної ради (де Андрій Парубій був депутатом кількох скликань).

Публікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко також повідомив, що у центрі міста буде тепер площа Героя України Андрія Парубія.

Він уточнив, що в цілому вона:

простягатиметься від вулиці Просвіти до початку вулиці Личаківської ;

; охоплюватиме сквер, на якому розміщені пам'ятник В'ячеславу Чорноволу та український стяг.

Площа імені Андрія Парубія у Львові на карті (кадр із відео: facebook.com/evgen.bojko.265106)

Таке рішення, за словами Бойка:

було підтримане та погоджене родиною політика;

було погоджене на усіх комісіях Львівської міської ради;

було затверджене на сесії міської ради.

Варто зазначити, що вказана вище локація розташована у центрі міста та охоплюватиме частину відомого серед містян скверу "На валах".

Пам'ятник В'ячеславу Чорноволу буде на площі імені Парубія (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія вбили у Львові пострілами з пістолета.

Тоді нападник (замаскований під кур'єра Glovo) випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень Парубій помер на місці.

Згодом українцям розповіли, що замах на політика ретельно готувався (виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і навіть підготував план втечі).

1 вересня підозрюваного у вбивстві Парубія затримали "по гарячих слідах" (у Хмельницькій області). Ним виявився фанат СРСР - 52-річний львів'янин Михайло Сцельников.