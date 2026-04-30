RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на карте

12:24 30.04.2026 Чт
3 мин
Семья Героя Украины поддержала решение городского совета
aimg Ирина Костенко
Площадь имени Андрея Парубия будет в центре Львова (фото иллюстративное: wikipedia.org)

Во Львове появится площадь Героя Украины Андрея Парубия. Речь идет о локации в центре города.

Подробнее об этом решении и месте расположения площади, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Где в Киеве возле Мариинского парка появился проезд имени Андрея Парубия (карта)

Где именно будет площадь имени Парубия и какие улицы соединит

"В центре Львова появится площадь Героя Украины Андрея Парубия", - сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Facebook.

Он уточнил, что соответствующее решение приняли 30 апреля во время сессии Львовского городского совета (ЛГС).

"Переименовали часть улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской", - уточнил глава Львова.

Теперь, по его словам, адрес площади Героя Украины Андрея Парубия будет иметь:

  • памятник Вячеславу Черноволу;
  • здание областной администрации и областного совета (где Андрей Парубий был депутатом нескольких созывов).

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Управляющий делами исполнительного комитета ЛГС Евгений Бойко также сообщил, что в центре города будет теперь площадь Героя Украины Андрея Парубия.

Он уточнил, что в целом она:

  • будет простираться от улицы Просвещения до начала улицы Лычаковской;
  • будет охватывать сквер, на котором размещены памятник Вячеславу Черноволу и украинский флаг.

Площадь имени Андрея Парубия во Львове на карте (кадр из видео: facebook.com/evgen.bojko.265106)

Такое решение, по словам Бойко:

  • было поддержано и согласовано семьей политика;
  • было согласовано на всех комиссиях Львовского городского совета;
  • было утверждено на сессии городского совета.

Стоит отметить, что вышеупомянутая локация расположена в центре города и будет охватывать часть известного среди горожан сквера "На валах".

Памятник Вячеславу Черноволу будет на площади имени Парубия (карта: google.com/maps)

Напомним, 30 августа 2025 года народного депутата Украины и экс-спикера ВРУ Андрея Парубия убили во Львове выстрелами из пистолета.

Тогда нападавший (замаскированный под курьера Glovo) выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

Впоследствии украинцам рассказали, что покушение на политика тщательно готовилось (исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и даже подготовил план побега).

1 сентября подозреваемого в убийстве Парубия задержали "по горячим следам" (в Хмельницкой области). Им оказался фанат СССР - 52-летний львовянин Михаил Сцельников.

1 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.

До этого за такую инициативу проголосовали 230 народных депутатов Верховной Рады.

В марте 2026 года стало известно, что расследование убийства Парубия завершили, а дело предполагаемого киллера передали в суд. За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
