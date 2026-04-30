В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на карте

Где именно будет площадь имени Парубия и какие улицы соединит

"В центре Львова появится площадь Героя Украины Андрея Парубия", - сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Facebook.

Он уточнил, что соответствующее решение приняли 30 апреля во время сессии Львовского городского совета (ЛГС).

"Переименовали часть улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской", - уточнил глава Львова.

Теперь, по его словам, адрес площади Героя Украины Андрея Парубия будет иметь:

памятник Вячеславу Черноволу;

здание областной администрации и областного совета (где Андрей Парубий был депутатом нескольких созывов).

Управляющий делами исполнительного комитета ЛГС Евгений Бойко также сообщил, что в центре города будет теперь площадь Героя Украины Андрея Парубия.

Он уточнил, что в целом она:

будет простираться от улицы Просвещения до начала улицы Лычаковской ;

; будет охватывать сквер, на котором размещены памятник Вячеславу Черноволу и украинский флаг.

Такое решение, по словам Бойко:

было поддержано и согласовано семьей политика;

было согласовано на всех комиссиях Львовского городского совета;

было утверждено на сессии городского совета.

Стоит отметить, что вышеупомянутая локация расположена в центре города и будет охватывать часть известного среди горожан сквера "На валах".

Напомним, 30 августа 2025 года народного депутата Украины и экс-спикера ВРУ Андрея Парубия убили во Львове выстрелами из пистолета.

Тогда нападавший (замаскированный под курьера Glovo) выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

Впоследствии украинцам рассказали, что покушение на политика тщательно готовилось (исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и даже подготовил план побега).

1 сентября подозреваемого в убийстве Парубия задержали "по горячим следам" (в Хмельницкой области). Им оказался фанат СССР - 52-летний львовянин Михаил Сцельников.