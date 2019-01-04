В центре Вены взорвался автомобиль

Фото: полиция (flickr.com)

Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва и есть ли пострадавшие

В пятницу, 4 января, в центре Вены, на площади Карлсплатц, взорвался автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на oe24.

В настоящее время точно неизвестно, что стало причиной взрыва и есть ли пострадавшие. В результате взрыва автомобиль загорелся. На место прибыла полиция, пожарные и "скорая помощь".

Напомним, в сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря 2018, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере 8 человек, еще 24 получили ранения.

До этого на японском острове Хоккайдо в одном из ресторанов города Саппоро прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал по меньшей мере 41 человек.

Также в пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Сообщалось об одном пострадавшем мужчине - он выпал с 5 этажа и повредил ногу. Информации о погибших нет. В результате взрыва в Фастове повреждено 27 квартир, в которых проживали 63 человека. Жителей разрушенных квартир разместили для временного проживания в двух больницах и лицеи.