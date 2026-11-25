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Ураження Кримського мосту ізолює логістику півострова, але навряд чи змусить Росію зупинитися, а тому війна може тривати за сценарієм виснаження. Серед викликів, які це створює для України, залишаються мобілізація, кадровий голод в оборонній галузі та залежність фронту від зв'язку.

Волонтерка, ветеранка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" оцінила ураження Кримського мосту, пояснила чому Росія й надалі йтиме ва-банк, а також висловила думку про мобілізацію, залучення іноземців до війська та роль когнітивних технологій.

Головне:

Ураження Кримського мосту ефективне , бо ізолює логістику півострова через сухопутний коридор: залишаються лише несистемні поромні переправи. Однак вона не вважає, що така операція змусить росіян заспокоїтися.

, бо ізолює логістику півострова через сухопутний коридор: залишаються лише несистемні поромні переправи. Однак вона не вважає, що така операція змусить росіян заспокоїтися. Один із найімовірніших сценаріїв – те, що Росія до кінця йтиме ва-банк . Україна ж не може зупинитися, бо це питання виживання.

. Україна ж не може зупинитися, бо це питання виживання. Мілтек дає фронту 95-97% уражень , тому витягувати інженерів на фронт означає вистрілити собі в ногу. Вона вважає реальним заповнювати іноземцями 25-30% мобілізаційного плану.

, тому витягувати інженерів на фронт означає вистрілити собі в ногу. Вона вважає реальним заповнювати іноземцями 25-30% мобілізаційного плану. Когнітивні технології – це нові дрони, які зможуть протидіяти російському впливу.

Кримський міст, перемога і зрада

– Україна уразила Кримський міст. Для цього було задіяно широкий спектр озброєнь. Попри те, що стосовно деяких із них були скептичні настрої, як ви оцінюєте ураження мосту? Це більше символічна історія чи дійсно ефективна?

– Кримський міст – це передусім про імперські комплекси. Ця історія і ефективна, і символічна. Символічна, бо приємно бачити, як імперські комплекси руйнуються разом із мостом. Ефективна, бо відбувається ізоляція логістики Кримського півострова через сухопутний коридор.

Логістика ускладниться, оскільки там працюють наші екіпажі, мідлстрайки. Залишився шлях поромних переправ, які курсують несистемно і спорадично. Тому, як правильно каже Роберт Йосипович Бровді, Москва ляже через Крим.

– Українське суспільство коливається від перемоги до зради. І Кримський міст, це його останнє ураження, може стати черговим піком. Але загроза нашим мостам і енергетиці нікуди не зникла. Чи може ураження Кримського мосту, на вашу думку, заспокоїти росіян щодо атак? Чи це не їхня історія?

– Давайте розділимо: є мислення бажаного (wishful thinking), а є реальність. Чи хотілося б нам, щоб відбулася операція, після якої вони заспокояться? Звичайно. Чи є такою операцією Кримський міст? Думаю, ні: планка занадто висока. Путін готовий іти ва-банк, щоб вижити, – він і його еліти. Вони розуміють, що самі себе загнали в кут. Вони почали війну, яку неможливо виграти, але не можуть дозволити собі програти.

Вони думали, що візьмуть Київ за три дні або за кілька тижнів окупують усю Україну. Реальність виявилась іншою. Українці показали нечуваний спротив і героїзм, а також неймовірну витривалість і креативність у військових технологіях. За лічені роки ми створили індустрію, створили технологічний щит. Коли Росія зрозуміла, що швидко не вийде, вона почала брати нас на виснаження.

У цій гонці на виснаження вони готові платити будь-яку ціну. Я маю на увазі російські еліти. Їхній найбільший страх – що їх розстріляють, повісять десь на Красній площі, що почнеться "русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Тоді часи Івана Грозного чи сталінські здаватимуться утренником.

Росія зараз переповнена внутрішньою ненавистю, і зараз вона спрямована на нас. Але що станеться, коли все на якийсь момент стане на паузу і ця ненависть буде спрямована всередину Росії, проти російських еліт? Саме тому вони, почавши гру в упевненості, що швидко виграють, тепер просто бояться зупинитися.

Фото: Марія Берлінська (інфографіка РБК-Україна)

– Кожна їхня ескалація все одно до них повертається. Невже вони не бачать, що Україна здатна відповісти? І до чого це все призведе зрештою?

– Радше за все, або до паузи, після якої Росія продовжить ескалацію, – це коли війна називатиметься перемир'ям. Або до того, що одна зі сторін буде змушена зупинитися. Українці не можуть зупинитися, бо якщо Росія зупиниться, зупиниться війна, а якщо Україна зупиниться – закінчаться українці. Тому в нас немає варіантів.

Ми не хочемо воювати і готові зупинитися того ж дня, коли буде оголошено перемир'я. Але це питання нашого виживання, тож ми змушені втримувати лінію фронту і свою оборонну промисловість, щоб банально вижити. Це питання екзистенційне.

Тому, на мою скромну думку, нам не потрібно гадати на кавовій гущі, через скільки все закінчиться, і вигадувати собі "2-3 тижні, кордони 1991 року і каву в Криму". Треба бути реалістами. Саме тому з 2022 року я намагалась давати максимально жорсткі, неприємні, але реалістичні прогнози і бачення сценаріїв.

У 2022-му це було супернемейнстрімно: Берлінську називали найбільшою песимісткою на цій війні – "якась трохи дивна, притрушена зі своїми прогнозами". Коли ми повернулися з першої війни, нам казали, що ми "контужені атошники", нас туди ніхто не посилав. Але ми повторювали, що Росія повернеться. Наша команда постійно наголошувала, що це буде війна дронів і що це єдине, що нас врятує.

Зараз я не хочу давати широких мазків. Люди, які справді займаються прогнозуванням, ніколи не скажуть, що буде саме так, – це вам скажуть ворожки з ясновидінням і картами Таро. Аналітики говорять про ймовірні сценарії.

На мою думку, один з найімовірніших полягає в тому, що Росія до кінця йтиме ва-банк. Хоча мені особисто, як, напевно, і вам, хотілося б, щоб Росія в якийсь момент зрозуміла: це тотальна руйнація обох країн, у цьому немає логіки. Це руйнує економіку і, головне, життя мільйонів людей. І щоб Путін зупинився на тих рубежах, яких йому вдалося досягти.

Я впевнена, що більшість українського суспільства нині погодилася б, що не треба відвойовувати Донецьк і Луганськ – принаймні в зримій перспективі, можливо, пізніше дипломатичним шляхом. Це питання цілком можна буде вирішувати після Путіна.

Нам потрібні кордони 1991 року: чужого нам не треба, але й своє ми не віддаємо. Кидати зараз сили і життя сотень тисяч людей, щоб відвоювати ці території, нелогічно. Водночас ми не готові пускати росіян на Запоріжжя, Харків, Дніпро чи Суми. Тому маємо патову ситуацію.

У всьому світі є одна людина, яка не хоче завершення війни, бо катастрофічно боїться власної смерті. Це Путін. Навіть Трампу не вдалося за 24 години його переконати. За два роки йому не вдалося переконати нікого. Найбільша когнітивна пастка – звинувачувати українців у тому, що ми не хочемо припинення війни. Це повний абсурд, але росіяни активно просувають цю карту в західному світі. Я чую: "А чому ви, українці, не погоджуєтесь? Віддайте йому Херсон, Запоріжжя". Тоді давайте віддамо частину Франції комусь, а Мексиці – частину Техасу. Рухаймося за цією логікою.

Фото: Марія Берлінська (інфографіка РБК-Україна)

Тому треба займатися простою справою: не гадати на кавовій гущі, дивитися в реальність і готуватися. Багато років я вірю в одну концепцію, і завдяки їй ми з командою вже навчили близько 190 тисяч воїнів військовим технологіям. Вона називається "технологічна мілітаризація суспільства". Якщо ми хочемо вижити, мусимо вміти себе захистити. Армію перемогти можливо, але суспільство, яке стало армією, стає непереможним.

– Суспільство зараз йде до того, щоб ставати армією, чи навпаки? Зважаючи на проблему з мобілізацією, яка досі триває, і рішення влади, що постійно змінюються щодо бронювання та критичності компаній. Чи можна масштабувати цю концепцію на десятки мільйонів українців?

– Чи є проблеми з державним управлінням, зокрема з мобілізацією? Так. Це супернепопулярна тема, від якої тікають усі політики, бо бояться взяти на себе відповідальність. А чи є проблеми з системою управління загалом – коли йдеться не про ручний режим на телефонах, а про налагоджені процеси, де немає хаосу й спорадичності, є чіткість, вивіреність і зрозумілі KPI?

Я не можу сказати, що наша вертикаль державного управління суперефективна. Є ефективні кейси, але здебільшого, на жаль, це бюрократія, профанація, втрата часу, безмежна кількість комплексів, стереотипів і пустопорожніх нарад.

Чи стала система ефективнішою? Стала, і я бачу це навіть по роботі Міністерства оборони. Я пам'ятаю його з 2014 року. Зараз на ключових позиціях багато притомних, толкових людей, яких я знаю багато років, з якими приятелюю. Я поважаю міністра Хмару передусім як бойового командира, що дуже важливо, і як генерала. Так само такі люди, як Ганна Гвоздяр, Галан, Боєв, Алоян та багато інших, які чесно роблять свою роботу.

Міністерство об'єктивно змінилося. У 2016 році це були переважно дерев'яні полковники, які навіть не хотіли слухати про дрони і сміялися мені в обличчя. Послати мене вони не наважувалися, бо розуміли, що отримають жорстку відсіч. Але серйозного розуміння, що буде далі на війні і до чого готуватися, не було. Вони готувалися до Другої світової, максимум до Афганістану.

Зараз є люди, які намагаються прискорити час. Я радію тому, що відбулося в системі державних закупівель, – ця реформа є базою й основою. Те, що вдалося зробити команді Марушевської та Жумаділова, треба зафіксувати для історії: не просто так наші західні партнери приїжджають вчитися, як ми побудували систему закупівель. Вона працює напряму, без багатьох ланок і бюрократичних погоджень – від командира з поля бою до інженера й виробника. Це найважливіше: швидкість, зв'язок із полем бою, прямі, швидкі й прозорі закупівлі, а не нескінченні папочки, у яких дописували, які дрони потрібні, бо прийшов виробник і умовно дав у валізці відкат.

Тож ваше питання дуалістичне і навіть певною мірою контроверсійне. З одного боку, ми справді маємо вибудувати значно ефективнішу систему управління. У Росії технократи: Мішустін – технократ, Білоусов – технократ. Це дуже серйозні противники. А Шойгу – це було прекрасно, я вважаю. Їхні ідіоти і злодії – наше національне надбання, а наші ідіоти і злодії – їхнє.

Нам потрібно неефективне швидко скидати зі столу, а ефективне масштабувати. Для цього слід усвідомити, що ключове – толкові управлінці. У оборонній галузі величезний кадровий голод. Ми всі, колеги, говоримо між собою, що толкових кадрів дуже бракує.

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Про бронювання в оборонці

– Уточнення щодо спроби понизити бронювальну квоту для ОПК. Це була спроба збалансувати запити військових?

– Це спроба вирішити, як на мене, дуже задавнену хворобу, яку довго не лікували. Уявіть, що у вас, не доведи Боже, туберкульоз, а ви не почали лікування, коли були перші ознаки, і тепер уже останні стадії. Можна порівняти й з алкоголізмом: пляшка пива раз на тиждень – це окей, а пів літра горілки щодня – це вже алкоголізм чи гірше.

Був момент, коли це була пляшка пива раз на тиждень. Коли ми побачили, що вона почала збільшуватися, усі відійшли в бік – я маю на увазі державну вертикаль. Замість того, щоб цим займатися, тепер ми підійшли до дуже поганої стадії – цирозу печінки.

Звідси спроби знайти вирішення, бо фронт щомісяця потребує людей. Велику частину людей, звісно, заміщено роботами – наземними, повітряними системами. Але фронт усе одно не може не поповнюватися. Тому зараз, будьмо відвертими, іноді в лихоманці уряд шукає рішення й тестує різні гіпотези.

Проблема комплексна, це не історія про офіс простих рішень. Нам не дадуть кнопку "виграти війну" чи "зробити мобілізацію". З одного боку, є люди, які служать багато років. У мене служать побратими і посестри, з якими я пішла добровольцем у 2014 році. Вони досі служать. Діти, які народилися у 2015-2016 роках, – це вже діти по 10-12 років, які ростуть без батьків: бачать їх лише коли ті приїжджають у відпустку на пару тижнів раз на рік.

То де поділися ці черги під блокпостами і військоматами? По-перше, частина цих людей пішла на війну. По-друге, в суспільстві почала зникати довіра. Рік за роком люди бачили дії влади й еліт, з'являлися історії про розкрадання, заброньованих прокурорів, батальйони "Монако", "Міндічгейти", усі ці "Карфагени" – і довіра зникала. А це найцінніша валюта в будь-якому суспільстві. Щоб вирішити піти захищати своїх, ти маєш бути впевнений, що тут дійсно свої і що, поки ти віддаєш останнє на передовій, в тебе за спиною не крастимуть.

Девальвація довіри – найгірше, що з нами відбувається. Це корозія, роз'їдання взаєморозуміння і віри одне одному, передусім тим, кому ми делегували управляти нами.

Тож, завершуючи відповідь про мобілізацію: це були десь системні, десь лихоманкові спроби вирішити дуже задавнену хворобу. Частина рішень працюватиме, а деякі, я певна, мимо – наприклад, щодо оборонки. Інженерів в оборонці на всю Україну, давайте відверто, 120-150 тисяч максимум. Під оборонкою я маю на увазі мілтек.

Звісно, вся оборонка більша, але саме мілтек зараз дає фронту 95-97% уражень. На фронті – це військові технології, ви можете подивитися статистику. Артилерія й танки давно відійшли на задній план.

Чи прийде ще час танків? Цілком можливо, коли буде активний захист від дронів. Тож чи варто з цих умовних 150 тисяч людей, які створюють засоби, що знищують на фронті 95-97% ворога, витягувати інженерів на фронт? Питання риторичне. Я вважаю, що цим ми можемо просто вистрілити собі в ногу.

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– Зважаючи на кількість людей, які взагалі поза обліком, і фіктивні бронювання через ліві компанії, дивним рішенням виглядав саме акцент на ОПК та енергетику. До того ж ці 5% компанії, наскільки я розумію, можуть перекрити людьми з відстрочками. Для них це не критично.

– Є низка заходів, які можна вжити для вирішення цієї комплексної проблеми. Зокрема, два роки тому я почала займатися і трохи допомогла створити Центр рекрутингу іноземців. Росія рекрутує тисячі іноземців на місяць, маючи умовно 146 мільйонів населення. Чому ми, з населенням трохи більше 20 мільйонів, цим нехтуємо? Чому для нас це лише робота окремих підрозділів за ініціативою найтолковіших командирів?

До мене звернулися хлопці, які з 2022 року займалися рекрутингом іноземців у військоматах, і ми разом пропхнули створення цього центру. Його мета – системно вести для іноземців інформаційну кампанію, щоб вони розуміли, що сюди можна приїжджати, оплачувати їм логістику (тим самим колумбійцям) і давати можливість підписувати контракти.

Дуже важливо також навчати їх і супроводжувати. Частина іноземців приїхала і поїхала: вони мають поганий фідбек і кажуть, що до іноземців є скотське ставлення, що їх десь обманули, користуючись тим, що вони не розуміють мови й культури. Нам треба розуміти, що цілком реально заповнювати іноземцями 25, навіть 30 відсотків мобілізаційного плану.

Більше того, бізнес навіть готовий скинутися й оплачувати: привезти одного іноземця коштує умовно 800-1000 доларів. Далі він підписує контракт і служить так само, як усі, – за рахунок наших із вами податків. Вибираючи між тим, щоб віддати свого кваліфікованого інженера чи замістити двома колумбійцями, бізнесмен, звісно, вибере привезти двох колумбійців за 2000 доларів.

Для них це, до речі, теж досвід, який вони потім застосовують у себе в країні. І вони класно воюють. Ми колись говорили про це з Михайлом Драпатим: він цими питаннями теж займався. Є дуже класні кейси, коли підрозділи іноземців показують вражаючий результат.

Чому б нам не заповнювати іноземцями принаймні третину мобілізаційного плану? Якщо нам потрібно, наприклад, 20 тисяч людей на місяць, то хоча б сім-вісім тисяч, ну, добре, п'ять. Чи реально це? Абсолютно. Це і країни Африки, і Латинської Америки, і Азії.

Федоров чи Хмара?

– Наскільки я пам'ятаю, і попередній, і нинішній міністри оборони мали плани щодо залучення іноземців, але досі, схоже, конкретних рамок немає. І ширше питання: чи не стало гірше із загальними планами після відставки Федорова з Міноборони? Ми бачили багато презентацій, а зараз їх не бачимо. Це на краще чи навпаки?

– Сила роботи команди Федорова була не в презентаціях. Презентації – це добре, але вони вели свою роботу публічніше й показували результати. Команда Євгена Леонідовича Хмари, можливо, робить менше презентацій. Це не означає, що вони нічого не роблять. На початку розмови я вже казала, що там є низка об'єктивно толкових заступників, які продовжують системну роботу.

Гарний приклад – Олексій Вискуб, перший заступник. Мудре рішення міністра Хмари – не попрощатися з ним, а залишити. Вискуб – сильна фігура в оборонці, один із найдосвідченіших чиновників стратегічного рівня, який добре знає процес і тривалий час цим займається. Якби стояла логіка "давайте всіх на вихід, а тільки цих сюди", це означало б, що немає розуміння інституційної пам'яті, передачі процесів і наступності. А в цій команді воно є, і це гарний сигнал.

– Один із кадрів, який пішов через Федорова, – Павло Єлізаров. Нещодавно вони разом із Михайлом анонсували новий проєкт. Що ви про це знаєте, як оцінюєте?

– Знаю багато, оцінюю високо.

– Сподівання високі?

– Немає сподівань. Є розуміння, що будуть класні результати. Чому? Подивіться на попередній трек цих людей. Якщо хочете зрозуміти, чи вдасться людині в майбутньому, подивіться, що вона зробила в минулому. Навіть по одному проєкту з життя кожного було б достатньо, щоб бути впевненим, а кожен із них зробив десятки таких проєктів.

Лише за спиною Федорова і його команди – безпрецедентна цифровізація країни, створення рот ударних БпЛА, створення Brave1, безпосередньо впровадження Starlink, система електронних балів і багато іншого. Паша Єлізаров так само зробив купу всього. Вони знищили техніки ворога, я думаю, мільярдів на 15.

Я пам'ятаю, як ми з Павлом познайомилися у квітні 2022 року. Він приїхав до мене й сказав, що йому мене рекомендували як людину, яка найкраще розуміє тему. Пару тижнів я йому відповідала в переписці, що нічого не розумію і дуже завантажена. Він казав: "Ні-ні, мені вас усі рекомендують".

Я пам'ятаю, як він показував ідею старолінкольота, першого бомбера, і консультувався, чи це спрацює. Я тоді теж повірила й сказала, що якщо дійсно зробиш, то спрацює. І Паша – та людина, яка це зробила. Тому подивіться на попередній трек Федорова, подивіться на Єлізарова і зрозумійте, що в них точно вийде.

Фото: Марія Берлінська (інфографіка РБК-Україна)

– Такі люди справляють враження, що в них вийде. Водночас український мілтек наповнений десятками, а може, сотнями менших компаній. Якщо уявити заморозку війни, що з ними буде? Вони консолідуються з великими українськими чи західними? Чи зникнуть, чи перебудуються, наприклад, на аграрні дрони? Що може статися з галуззю? Бо рано чи пізно якийсь спад настане, а галузь уже розігналася.

– Усе, що ви перелічили, і не тільки, – у різних варіаціях. Це бізнес, він адаптується. Ті, хто буде готовий боротися, залишаться. Хтось шукатиме партнерства, хтось – joint ventures за кордоном, частина перекваліфікується на цивільні напрямки, а їх дуже багато, повірте, починаючи з найпростішого розмінування роботами.

Відбувається роботизація світу, тож люди, які толково займаються технологіями, без роботи точно не залишаться. Знаєте жарт, що штучний інтелект залишить людей без роботи? Ні, він залишить без роботи лише тих, хто ним не користується.

Електромагнітна бомба і когнітивна зброя

– Ми зараз виробляємо і НРК, і дрони, а артилерія та бронетехніка потроху відійшли на задній план. Який зараз баланс між виробництвом і потребами, у чому перекіс, перевиробництво, у чому дефіцит?

– Це треба розбирати за кожним напрямком. Навіть не просто НРК, а які саме: чи достатньо в нас НРК-камікадзе, чи НРК для евакуації, для потреб логістики. Тут треба розшивати проблему і йти по пунктах. Чого треба точно більше і якісніше? Тут, думаю, буде секрет Полішинеля – питання зв'язку. Я дуже не хочу, щоб дядьки у Вашингтоні вирішували, коли в нас працює зв'язок, а коли ні.

По-перше, ми маємо бути вдячні Ілону Маску: у 2022 році, на початку вторгнення, він дуже багато допоміг. Не можна зараз прийти й за один день сказати: "Ай-яй-яй, який ти покидьок", це неправильно.

Але нам треба розуміти, що скоро буде п'ять років війни, а створити аналог Starlink, звісно, неможливо. Якби це було можливо, давно існували б десятки аналогів по всьому світу. Поки що повного аналога немає ні в кого, щоб було легке рішення з коробки.

Проте зв'язок – це база й основа всього. Якщо на фронті немає зв'язку, немає нічого. Тому нам треба диверсифікувати ці ризики. Я дуже закликаю українські компанії, які займаються зв'язком або хочуть цим зайнятися, рухатися в цю тему. До речі, так само й у тему електромагнітної зброї: я особисто в неї вірю й вважаю, що на горизонті кількох років вона буде однією з визначальних.

– Розкажіть докладніше.

– Поясню дуже примітивно, щоб швидко. Уявіть поле, по якому йдуть роботи – не лише колісні НРК, а, умовно, гуманоїди. Поруч велика річка, по ній пливуть роботи. У повітрі летять рої роботів. Як ви вимкнете все це роботизоване, що на вас летить, повзе і пливе?

– Електромагнітною бомбою.

– Так. Або натомість у вас стоїть такий самий полк автономних роботів, який усе це знищує, кінетично збиває тощо, або ви маєте швидко створити певний імпульс, який випалить мізки всім цим полчищам, що на вас ідуть. А чи будуть вони на нас іти? Вони вже йдуть. Ворог використовує проти нас мільйони дронів і використовуватиме ще більше, бо допомагає Китай, який дуже активно розробляє роботизовану зброю різних типів і класів, зокрема й гуманоїдів.

Ще перспективніші когнітивні технології. На мою думку, це нові дрони. Я вірю в них так само, як 12 років тому повірила в дрони. Це надзвичайно потужна зброя, менш очевидна, ніж дрон: той прилетів, уразив ворога, і ми бачимо це на FPV-картинці за 30 секунд. Когнітивна зброя працює складніше й довготерміновіше – місяцями, іноді роками, – але дає вражаючі результати.

Мій внутрішній технофашист вважає, що ми, люди, теж роботи. Я жартую, але в мене є професійна деформація: до себе й до інших я певною мірою ставлюся як до роботів. Ми маємо свій хард, тіло, і свій софт, ми теж програмовані системи.

З інструментами соціальних мереж і штучного інтелекту можна через різні канали комунікації створювати синтетичні суспільства й тестувати на них наративи, гіпотези, програмний код, дивитися, що спрацьовує, а що ні. Ви побачите, що буквально за лічені роки програмний код цілих суспільств може змінюватися.

Російське суспільство саме пропагандою було запрограмоване, і його програмний код значною мірою змінили. Німців геббельсівська пропаганда запрограмувала на те, щоб після Першої світової почати Другу, – на ресентименті. Тоді були інші інструменти: радіо, преса, телеграф. Більшовики теж програмували суспільство. Наші ідентичності – як додатки: у вас чи в мене є ідентичність матері, батька, дитини своїх батьків, журналіста, громадянина України, християнина чи мусульманина – різні.

Більшовики опустили вниз ідентичність "я русский, я подданный императора Романова" і підняли нагору іншу: "Мы рабочие, крестьяне, вы буржуи", тобто класову. Люди, які ще вчора разом їли житній хліб, почали ходити один на одного з вилами в одних селах.

Почалася величезна громадянська війна в Російській імперії, той самий "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", що забрав життя мільйонів. Росія програла в Першій світовій зокрема й тому, що прийшов Ульянов зі своїми однопартійцями і значною мірою перепрограмував суспільство на громадянську війну й нову систему координат.

Цей приклад нам знайомий, бо він був на наших землях, і українці заплатили за цей експеримент дуже високу ціну: Голодомор, насправді кілька голодоморів, забрали десятки мільйонів наших людей. Але я до того, що за часів Леніна на броневичку і Геббельса по радіо це була одна епоха, а коли є ШІ і соцмережі, когнітивна зброя стає надзначною.

Тому я не лінуюся повторювати, що вірю в це так, як 12 років тому повірила в дрони. Це новий геймченджер. Тоді в дрони вірили кілька десятків людей на всю Україну, зараз – мільярди людей по всьому світу. За лічені роки когнітивні технології визначатимуть не лише хід війни, а й правила гри у світі.

– Ми можемо бачити російські ботоферми в коментарях, у телеграмі. Це теж частина когнітивної війни. Вони дуже примітивні, і людина, яка мінімально розбирається, їх одразу розпізнає. Чи зможемо ми за кілька років розвинути це на достатній рівень, щоб перенавчити росіян, зробити їх адекватними?

– Ви маєте на увазі повернути росіян у реальність?

– Повернути в реальність і зробити менш кровожерливими. Чи можливо це?

– Можливо, якщо цим займатися системно, як і будь-чим.

– Але я не бачу з боку української держави програмної роботи по ботофермах, націлених на росіян. Вони на нас тиснуть примітивними страшилками, а Україна – ні.

– Це історія не про ботоферми. Раніше між нами, білорусами і росіянами був інформаційний безвіз: вони забігали до нас полчищами, а ми ходили в їхній віртуальний простір. Путін не просто так ізолює інтернет і робить його суверенним. Роскомнагляд блокує навіть VPN, бо вони намагаються ізолювати колективний розум, програмний код своїх біороботів, щоб не впустити нас і не дати повернути їх у реальність.

Якщо росіяни повернуться в реальність, для Путіна та його еліт це означатиме фізичну смерть. Тому вони ізолюють своїх рабів, щоб ті не мали доступу до іншої інформації й розуміння того, що відбувається у світі. Так свого часу робив і совок: була залізна завіса, а "Голос Америки" слухали десь на піратських радіохвилях.

Чи є системна державна робота на цю тему з боку України? Немає, як ви могли здогадатися. Так само, як у 2014 році не було системної роботи з дронами: було кілька десятків людей на всю країну, міських божевільних від технологій. Я їздила на фронт, працювала оператором БпЛА на лінії фронту, а повертаючись у Київ на ротацію, займалася цим тут.

Наша команда першою почала готувати аеророзвідників для армії – десь у жовтні–листопаді 2014 року, перших для країни. Тому когнітивна тема дуже нагадує мені дрони 12 років тому: це такий день бабака, який трапляється раз на 12 років. Так само є лише кілька десятків ентузіастів на всю країну, так само немає державної стратегії, так само держава поки не повірила в цю історію і немає грошей у галузі.

Колись я їздила до Лондона, у "Євромайдан-Лондон" і до багатьох інших столиць і привозила кошти від діаспори на дрони, у 2015-2016 роках. Зараз тут так само. Я дзвоню мілтек-галузі, де вже є гроші, і кажу: "Хлопці, скиньтеся на когнітив". Переважно чую: "Пані Маріє, ми не знаємо, що таке когнітив. Якщо ви в це вірите, то скажіть, кому з команд дати гроші".

Я хочу, щоб таких історій було більше, поки держава розкачається. Я, наприклад, сподіваюся, що Brave1 відкриє окремий кластер і грантову програму, де команди, які займаються когнітивом, зможуть подаватися на державне фінансування. Ми принаймні над цим працюємо. Дуже сподіваюся, що це відбудеться за підтримки керівництва Міноборони.

За моїми спостереженнями, Хмара дуже добре бачить ці теми. Так само Буданов і Федоров. Різниця в тому, що у 2014 році дронів у керівництві країни не бачив ніхто: я стукала в багато дверей, і в найкращому разі була супернейтральна відсторонена позиція. Тепер на ключових позиціях є люди, які розуміють це. Той же Михайло Васильович Драпатий дуже відкритий до кіберсил, когнітивних та інформаційних технологій, до різних засобів, і дуже добре розуміє мультидоменні історії стратегічного рівня. Тож шансів значно більше.

Наше завдання для команди – створити прото-галузь, тобто закласти основи, на яких виросте велика галузь, якою зараз став мілтек. У 2014 році ми так само закладали прото: допомагали першим компаніям, готували сотні розвідників, тобто формували клієнтську базу, і дерегулювали правила гри.

Зараз так само: з одного боку – дерегуляція, допомога в створенні державної стратегії, залучення коштів, написання аналітики, щоб був єдиний вокабуляр, і партнерства із західними країнами.

Ніхто так добре не розуміє росіян, як ми і білоруси. Навіть поляки, які теж були в соцтаборі, чи естонці, чи грузини. Ми знаємо їхній програмний код, бо нас століттями русифікували, і це наша велика перевага. Коли американці роблять когнітивні операції, виходять, вибачте, матрьошки, Чайковський і балалайки.

А ми ж зростали на усіх цих фільмах Рязанова, Балабанова, на КВН і так далі. Ми дуже добре розуміємо цей програмний код. Чи можемо ми перепрограмувати на реальність північних корейців чи іранців? Ні: там ізольований або суверенний інтернет, ми не знаємо мови й культури, не розуміємо, на яких піснях росли ці люди.