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Взрыв в Фастове: в ГСЧС сообщили об одном пострадавшем

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 10:50
Взрыв в Фастове: в ГСЧС сообщили об одном пострадавшем
Фото: взрыв в Фастове (kv.npu.gov.ua)

В результате взрыва в Фастове на данный момент погибших нет

В результате взрыва в Фастове (Киевская область) пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан в эфире "112 Украина".

Рубан отметила, что в результате взрыва, который по предварительной версии произошел из-за утечки бытового газа, погибших нет.

"Пока есть один пострадавший, наши работники проводят разбор завалов. Информация пока остается такой: один пострадавший, погибших нет", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня около девяти часов утра в Фастове произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Как сообщали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуация, на третьем этаже произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в селе Крушинка произошел взрыв на АЗС, в результате чего пострадал один человек. Взрыв произошел во время заправки газом автомобиля "Газель" - взорвался баллон газовой установки, пострадал 47-летний водитель, который находился в машине. 

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