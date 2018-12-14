В ГСЧС назвали масштабы разрушений в результате взрыва в Фастове

Фото: взрыв в Фастове (dsns.gov.ua)

В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир

В результате взрыва в Фастове (Киевская область) повреждены 27 квартир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в результате взрыва в Фастове в пятиэтажном доме повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека.

"Взрывом разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятого этаж. Пострадал 1 человек. Эвакуировано из подъезда дома около 10 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас в двух больницах и в лицее подготовлено 100 мест для временного проживания отселенных жильцов дома, развернут пункт обогрева.

"На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жильцов в квартиры дома. Вблизи дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 16:00 для проведения поисково-спасательных работ ГСЧС установлены две осветительные мачты.

Напомним, ранее сообщалось, что 70 жителей пятиэтажного дома, который был разрушен в результате взрыва в Фастове, эвакуировали.

Как писало РБК-Украина, в Фастове дом, в котором произошел взрыв, полностью отключили от электро-, газо - и теплоснабжения.