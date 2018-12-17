В Сирии при взрыве автомобиля погибло по меньшей мере 8 человек

Еще 24 человек получили ранения
В сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря 2018, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере 8 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated press.
Сообщается, что город располагается недалеко от границы с Турцией, где турецкая армия должна начать военную операцию, целью которой является "разгром террористических формирований" Рабочей партии Курдистана на северо-западной территории Сирии, что и могло послужить причиной теракта.
Сотрудник службы безопасности Африн Ахмед Курди рассказал, что в следствии взрыва автомобиля погибло 8 человек, а еще 24 человека получили ранения. Все они являлись гражданскими лицами. Также была обнаружена вторая бомба, но ее успели обезвредить до активации.
В то же время Reuters сообщает, что подобные взрывы происходили несколько дней назад в оживленных районах городов Азаз, Раэ и Эль-Баб, которые также расположены рядом с турецкой границей.
#BREAKING— BasNews English (@EnglishBasNews) 16 грудня 2018 р.
Bomb blasts at a local market of Syrian Kurdish city of Afrin.
Casualties reports.
DETAILS TO FOLLOW… pic.twitter.com/hPg9UZTHU1
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что террористы ИГИЛ потеряли последний подконтрольный город в Сирии. Город был взят под контроль Демократических сил Сирии при поддержке США, но некоторые боевики все еще скрываются в его окрестностях.