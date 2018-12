В Сирии при взрыве автомобиля погибло по меньшей мере 8 человек

Еще 24 человек получили ранения

В сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря 2018, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере 8 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated press.

Сообщается, что город располагается недалеко от границы с Турцией, где турецкая армия должна начать военную операцию, целью которой является "разгром террористических формирований" Рабочей партии Курдистана на северо-западной территории Сирии, что и могло послужить причиной теракта.

Сотрудник службы безопасности Африн Ахмед Курди рассказал, что в следствии взрыва автомобиля погибло 8 человек, а еще 24 человека получили ранения. Все они являлись гражданскими лицами. Также была обнаружена вторая бомба, но ее успели обезвредить до активации.

В то же время Reuters сообщает, что подобные взрывы происходили несколько дней назад в оживленных районах городов Азаз, Раэ и Эль-Баб, которые также расположены рядом с турецкой границей.

