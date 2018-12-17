ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Сирии при взрыве автомобиля погибло по меньшей мере 8 человек

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 06:57
В Сирии при взрыве автомобиля погибло по меньшей мере 8 человек
Фото: взрыв автомобиля в Африне (twitter.com/ATOM_Trg)

Еще 24 человек получили ранения

В сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря 2018, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере 8 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated press.

Сообщается, что город располагается недалеко от границы с Турцией, где турецкая армия должна начать военную операцию, целью которой является "разгром террористических формирований" Рабочей партии Курдистана на северо-западной территории Сирии, что и могло послужить причиной теракта.

Сотрудник службы безопасности Африн Ахмед Курди рассказал, что в следствии взрыва автомобиля погибло 8 человек, а еще 24 человека получили ранения. Все они являлись гражданскими лицами. Также была обнаружена вторая бомба, но ее успели обезвредить до активации.

В то же время Reuters сообщает, что подобные взрывы происходили несколько дней назад в оживленных районах городов Азаз, Раэ и Эль-Баб, которые также расположены рядом с турецкой границей.

 

 

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что террористы ИГИЛ потеряли последний подконтрольный город в Сирии. Город был взят под контроль Демократических сил Сирии при поддержке США, но некоторые боевики все еще скрываются в его окрестностях. 

В Японии произошел взрыв ресторана, пострадало более 40 человек Количество жертв теракта в Страсбурге возросло до 5
Новости Украины ЖертвыСирияВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь