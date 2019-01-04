ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У центрі Відня вибухнув автомобіль

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 16:40
У центрі Відня вибухнув автомобіль
Фото: поліція (flickr.com)

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибуху і чи є постраждалі

У п'ятницю, 4 січня, в центрі Відня, на площі Карлсплатц, вибухнув автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на oe24.

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибуху і чи є постраждалі. В результаті вибуху автомобіль зайнявся. На місце прибула поліція, пожежники та "швидка допомога".

Нагадаємо, у сирійському місті Афрін у неділю, 16 грудня 2018, в результаті вибуху автомобіля на продуктовому ринку загинуло щонайменше 8 людей, ще 24 отримали поранення.

До цього на японському острові Хоккайдо в одному з ресторанів міста Саппоро прогримів сильний вибух, в результаті якого постраждала щонайменше 41 людина.

Також в п'ятницю вранці, 14 грудня, у місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік побутового газу.

Повідомляється про одного постраждалого чоловікова - він випав з 5 поверху і травмував ногу. Інформації про загиблих немає. В результаті вибуху в Фастові пошкоджено 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Мешканців зруйнованих квартир розмістили для тимчасового проживання у двох лікарнях та ліцеї.

Кількість жертв обвалення будинку в Магнітогорську зросла до 39 У Тернопільській області внаслідок вибуху гранати постраждали підлітки
Новини України автомобилиВенаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся