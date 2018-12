В Японії стався вибух ресторану, постраждало більше 40 осіб

Причини події встановлюються

На японському острові Хоккайдо в одному з ресторанів міста Саппоро прогрмів сильний вибух, в результаті якого постраждала щонайменше 41 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

Повідомляється, що всі постраждалі були доставлені в міські лікарні. Один з поранених перебуває в критичному стані. Інцидент стався о 20:30 за місцевим часом. Причини і обставини події зараз встановлюються.

На місці вибуху продовжують працювати пожежники і співробітники рятувальних служб. Правоохоронці перекрили доступ людям до пошкодженого будинку, так як мають побоювання повторних вибухів. Очевидці розповіли, що після вибуху був відчутний замах газу в районі події.

#BREAKING: Japanese police say at least 41 people have been injured in an explosion at a restaurant in Sapporo, Japan. (Video: @maguro1_5



pic.twitter.com/8FLYfauInO