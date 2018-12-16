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В Японії стався вибух ресторану, постраждало більше 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 23:59
В Японії стався вибух ресторану, постраждало більше 40 осіб
Фото: місце вибуху ресторану в Японії (twitter.com/fastnews00)

Причини події встановлюються

На японському острові Хоккайдо в одному з ресторанів міста Саппоро прогрмів сильний вибух, в результаті якого постраждала щонайменше 41 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

Повідомляється, що всі постраждалі були доставлені в міські лікарні. Один з поранених перебуває в критичному стані. Інцидент стався о 20:30 за місцевим часом. Причини і обставини події зараз встановлюються.

На місці вибуху продовжують працювати пожежники і співробітники рятувальних служб. Правоохоронці перекрили доступ людям до пошкодженого будинку, так як мають побоювання повторних вибухів. Очевидці розповіли, що після вибуху був відчутний замах газу в районі події.

 

 

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 14 грудня, в місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік побутового газу.

 

 

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