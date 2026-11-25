У Європі фіксують багато спроб Росії скоїти диверсії на оборонних підприємствах. Крім того, країна-агресорка замовила вбивство у Данії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час брифінгу в Києві.

Нагадаємо, бізнес у Британії, який пов'язаний з допомогою Україні, отримав попередження від уряду та розвідки . Йдеться про посилення диверсій та підпалів росіянами.

Цахкна наголосив, що Естонія та країни Балтії "не на вершині списку".

"Більшість ми відвернули, але це означає, що кожну особу треба спіймати й ув'язнити, бо так ми діємо в цій війні. Та йдеться не лише про Естонію. Якщо глянути на карту атак у Європі - минулої п'ятниці уряд Данії публічно оголосив, що російські спецслужби замовили замах на вбивство на території Данії", - розповів він.

За його словами, на території Європи фіксується багато спроб диверсій на підприємствах оборонного комплексу.

Крім того, на межі жовтня та листопада спецслужби РФ планували диверсію з великою кількістю жертв у Польщі, неподалік кордону з Калінінградською областю. Відповідальність за неї мали намір покласти на Україну.

Зазначимо, українська розвідка попереджала про підготовку Росією нових провокацій, спрямованих на дестабілізацію Європи. Їхня мета - скорочення або припинення підтримки України, а також залякування урядів та суспільства ЄС.