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В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка  

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 10:20
В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка  
Фото: обрушение в Фастове (dsns.gov.ua)

О жертвах и пострадавших пока неизвестно

В Фастове Киевской области в результате взрыва частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел в 09:20 по улице Садовая, 10. По предварительным данным, на третьем этаже произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

"Проводится эвакуация жителей. На месте работают подразделения ГСЧС", - отметили спасатели.

 

 

Фото: последствия взрыва в Фастове (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в одной из школ Вишневого (Киевская область) в результате непогоды обрушилась крыша. По данным ГСЧС, крыша обрушилась в спортивном зале ДЮСШ "Фаворит". На момент инцидента в помещении находились 30 детей, однако тренер успела их эвакуировать до падения кровли. В связи с инцидентом премьер-министр Владимир Гройсман поручал провести расследование.

Позже полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком строительства спортивного помещения, а также прораба и предпринимателя, который проводил технический надзор при строительстве. Тогда сообщалось, что им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

 

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