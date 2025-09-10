ua en ru
Це не випадковість: у Брюсселі відреагували на приліт російських дронів до Польщі

Брюссель, Середа 10 вересня 2025 10:20
Це не випадковість: у Брюсселі відреагували на приліт російських дронів до Польщі Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Приліт російських дронів до Польщі не був випадковістю. Це навмисне порушення повітряного простору Європи з боку Москви.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в мережі Х.

Каллас зазначила, що вчора ввечері в Польщі "ми стали свідками найсерйознішого порушення повітряного простору Європи з боку Росії з початку війни".

За її словами, "є підстави вважати, що це було навмисне, а не випадкове порушення".

Атака російських "шахедів"

Нагадаємо, російські бойові дрони типу "Шахед" у ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. Повідомляється, що дронів було щонайменше 8. Відомо про влучання в житловий будинок. Це сталося під час масованої атаки Росії по Україні з використанням 415 дронів і 40 ракет.

Країна НАТО вперше збивала російські дрони над своєю територією. До цього польські військові ухилялися від цього, заявляючи про "нерозпізнані літаючі об'єкти" і про погану видимість.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вислухав звіт оперативного командувача армії і скликав екстрене засідання уряду. Водночас він заявив, що причин для паніки немає і що життя поляків триватиме у звичайному режимі. Туск назвав дрони російськими.

Президент Польщі Кароль Навроцький у своїй заяві не згадав, що дрони були російськими.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу.

