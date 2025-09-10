ua en ru
Туск скликав екстрене засідання уряду через російські дрони в Польщі

Середа 10 вересня 2025 08:49
Туск скликав екстрене засідання уряду через російські дрони в Польщі Фото: голова польского уряду Дональд Туск (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду у зв'язку з численним порушенням повітряного простору країни російськими дронами, яке сталося в ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прессекретаря польського уряду Адама Шлапки в мережі Х.

Як повідомив Шлапка, позачергове засідання Ради міністрів відбудеться о 9 годині за київським часом.

Зараз Туск перебуває на зустрічі з членами уряду.

Перед цим польський прем'єр отримав звіт від оперативного командувача щодо інциденту з бойовими безпілотниками РФ. Також Туск повідомляв, що військові застосували озброєння проти літальних об'єктів.

На фоні екстрених заходів через російські дрони він також заявив, що міністр оборони Польщі знаходиться у "тісному контакті" з членами та лідерами країн НАТО.

Нічна атака "Шахедів" на Польщу

Нагадаємо, що у ніч на середу, 10 вересня, ударні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття повітряної загрози довелось залучити авіацію.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що окрім заходів з авіацією наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, у повітряному просторі Польщі також перебував винищувач F-35.

В країні закрили повітряний простір чотирьох аеропортів.

Станом на ранок 10 вересня операція з нейтралізації об'єктів ще тривала, про що повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Раніше повітряний простір Польщі також порушували російські дрони, наприклад 3 вересня, коли в країні теж підіймали в повітря авіацію. Тоді на територію Польщі залітали два дрони, але польські військові їх не збили, оскільки ті не становили небезпеки.

