Туск скликав екстрене засідання уряду через російські дрони в Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду у зв'язку з численним порушенням повітряного простору країни російськими дронами, яке сталося в ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прессекретаря польського уряду Адама Шлапки в мережі Х.

Як повідомив Шлапка, позачергове засідання Ради міністрів відбудеться о 9 годині за київським часом.

Зараз Туск перебуває на зустрічі з членами уряду.

Перед цим польський прем'єр отримав звіт від оперативного командувача щодо інциденту з бойовими безпілотниками РФ. Також Туск повідомляв, що військові застосували озброєння проти літальних об'єктів.

На фоні екстрених заходів через російські дрони він також заявив, що міністр оборони Польщі знаходиться у "тісному контакті" з членами та лідерами країн НАТО.