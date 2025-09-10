Навроцький зробив заяву щодо порушення повітряного простору Польщі дронами
Безпека Польщі є найвищим пріоритетом та вимагає тісної співпраці як в середині країни, так і з міжнародними партнерами.
Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"З моменту порушення польського повітряного простору (російськими дронами – ред.) я постійно контактую з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони та найвищим командуванням Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зазначив Навроцький.
Він також повідомив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки, у якому також візьме участь і прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці, зокрема, з міжнародними партнерами", - додав президент Польщі.
Варто зазначити, що у своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони.
Що передувало
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 10 вересня, російські ударні дрони типу "Шахед" масово порушили повітряний простір Польщі. Узв'язку з інцидентом наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.
Також в Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вислухав звіт оперативного командувача армії та скликав екстрене засідання уряду.
Варто зазначити, що ворожі безпілотники і раніше порушували повітряний простір Польщі, однак це були випадки з одним-двома дронами, які не несли небезпеки.