ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Навроцький зробив заяву щодо порушення повітряного простору Польщі дронами

Середа 10 вересня 2025 10:06
UA EN RU
Навроцький зробив заяву щодо порушення повітряного простору Польщі дронами Фото: Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Безпека Польщі є найвищим пріоритетом та вимагає тісної співпраці як в середині країни, так і з міжнародними партнерами.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"З моменту порушення польського повітряного простору (російськими дронами – ред.) я постійно контактую з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони та найвищим командуванням Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зазначив Навроцький.

Він також повідомив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки, у якому також візьме участь і прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці, зокрема, з міжнародними партнерами", - додав президент Польщі.

Варто зазначити, що у своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 10 вересня, російські ударні дрони типу "Шахед" масово порушили повітряний простір Польщі. Узв'язку з інцидентом наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Також в Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вислухав звіт оперативного командувача армії та скликав екстрене засідання уряду.

Варто зазначити, що ворожі безпілотники і раніше порушували повітряний простір Польщі, однак це були випадки з одним-двома дронами, які не несли небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Дрони Кароль Навроцький
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України