Дрони РФ у Польщі: Подоляк попередив Європу про можливу масштабну трагедію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Подоляка в Telrgram.

За його словами, Росія навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу.

"Це, поза сумнівом, цілком свідома стратегія. Щоб протестувати "систему можливих відповідей Заходу" та довести, що її немає. Щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки...", - написав радник глави ОП.

Також Москва такими діями демонструє намір розширити й масштабувати війну на території Європи, стверджує Подоляк.

"Як уже неодноразово було сказано, РФ добровільно ніколи не вийде з війни. Тому життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора (РФ), пішовши на компроміси на його користь, означає лише обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро...", - додав він.