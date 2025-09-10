Туск підтвердив атаку дронів РФ на Польщу та назвав це масштабною провокацією
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня Росія атакувала його країну дронами. Він назвав це масштабною провокацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у мережі Х та оперативне командування Збройних сил Польщі.
"Минулої ночі польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - заявив Туск.
Під час надзвичайного засідання уряду Туск заявив, що дрони над Польщею - це провокація.
"Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях з нашими союзниками", - наголосив глава уряду.
Він також повідомив, що президент Польщі Кароль Навроцький перебуває у курсі ситуації.
Участь НАТО у знищенні дронів
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські ударні дрони, які залетіли над територію країни, були збиті. До їхнього знищення долучилися винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів.
“Операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися“, - зазначили у військовому відомстві.
Після нічної атаки наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного спостереження повернулися до стандартного режиму. Водночас триває пошук місць можливого падіння об’єктів, які перетнули польський повітряний простір.
Військові наголосили, що Збройні сили Польщі постійно моніторять ситуацію в Україні та залишаються у готовності захищати повітряний простір держави.
Атака "Шахедів" на Польщу
Російські ударні дрони типу "Шахед" в ніч на 10 вересня масово залетіли у повітряний простір Польщі. Згідно з даними Flightradar24, у цей час у небі перебував також винищувач F-35.
До цього російські безпілотники також фіксували у небі над Польщею, однак йшлося про поодинокі випадки з одним чи двома дронами, які не становили серйозної загрози.
Сьогодні, за словами президента України Володимира Зеленського, не один, а 8 "Шахедів" полетіли в бік Польщі.
У зв’язку з атакою було закрито повітряний простір над чотирма польськими аеропортами. Наземні системи ППО та радари перевели у стан найвищої готовності.
Зранку Туск вислухав звіт оперативного командувача армії та скликав екстрене засідання уряду.
У зв'язку з атакою на Польщу, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк допустив масштабну трагедію для багатьох країн Європи на тлі вторгнення російських дронів у Польщу вночі 10 вересня.