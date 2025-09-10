Туск підтвердив атаку дронів РФ на Польщу та назвав це масштабною провокацією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня Росія атакувала його країну дронами. Він назвав це масштабною провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у мережі Х та оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - заявив Туск.

Під час надзвичайного засідання уряду Туск заявив, що дрони над Польщею - це провокація.

"Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях з нашими союзниками", - наголосив глава уряду.

Він також повідомив, що президент Польщі Кароль Навроцький перебуває у курсі ситуації.

Участь НАТО у знищенні дронів

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські ударні дрони, які залетіли над територію країни, були збиті. До їхнього знищення долучилися винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів.

“Операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися“, - зазначили у військовому відомстві.

Після нічної атаки наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного спостереження повернулися до стандартного режиму. Водночас триває пошук місць можливого падіння об’єктів, які перетнули польський повітряний простір.

Військові наголосили, що Збройні сили Польщі постійно моніторять ситуацію в Україні та залишаються у готовності захищати повітряний простір держави.