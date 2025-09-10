ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Это не случайность: в Брюсселе отреагировали на прилет российских дронов в Польшу

Брюссель, Среда 10 сентября 2025 10:20
UA EN RU
Это не случайность: в Брюсселе отреагировали на прилет российских дронов в Польшу Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Прилет российских дронов в Польшу не был случайностью. Это намеренное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в сети Х.

Каллас отметила, что вчера вечером в Польше "мы стали свидетелями самого серьезного нарушения воздушного пространства Европы со стороны России с начала войны".

По ее ловам, "есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение".

Атака российских "шахедов"

Напомним, российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Сообщается, что дронов было не менее 8. Известно о попадании в жилой дом. Это произошло во время массированной атаки России по Украины с использованием 415 дронов и 40 ракет.

Страна НАТО впервые сбивала российские дроны над своей территорией. До этого польские военные уклонялись от этого, заявляя о "неопознанных летающих объектах" и о плохой видимости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства. При этом он заявил, что причин для паники и нет и что жизнь поляков будет продолжаться в обычном режиме. Туск назвал дроны российскими.

Президент Польши Кароль Навроцкий в своем заявлении не упомянул, что дроны были российскими.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Дрони
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России