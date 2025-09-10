Это не случайность: в Брюсселе отреагировали на прилет российских дронов в Польшу
Прилет российских дронов в Польшу не был случайностью. Это намеренное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в сети Х.
Каллас отметила, что вчера вечером в Польше "мы стали свидетелями самого серьезного нарушения воздушного пространства Европы со стороны России с начала войны".
По ее ловам, "есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение".
Атака российских "шахедов"
Напомним, российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Сообщается, что дронов было не менее 8. Известно о попадании в жилой дом. Это произошло во время массированной атаки России по Украины с использованием 415 дронов и 40 ракет.
Страна НАТО впервые сбивала российские дроны над своей территорией. До этого польские военные уклонялись от этого, заявляя о "неопознанных летающих объектах" и о плохой видимости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства. При этом он заявил, что причин для паники и нет и что жизнь поляков будет продолжаться в обычном режиме. Туск назвал дроны российскими.
Президент Польши Кароль Навроцкий в своем заявлении не упомянул, что дроны были российскими.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу.