Суспільство Освіта Гроші Зміни

Це вбиває: поліція назвала головні причини ДТП із постраждалими та їх кількість за рік

Нехтування ПДР на дорозі може призвести до трагічних наслідків (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж 2025 року на дорогах України зафіксували майже 26 тисяч аварій із постраждалими. Тож у поліції нагадали про основні причини таких ДТП і їхні види.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції України у Facebook.

Читайте також: Оформлення ДТП через "Дію": коли запустять сервіс для водіїв і як він працюватиме

Скільки людей травмувалось і загинуло у ДТП за рік

Згідно з оприлюдненою правоохоронцями статистикою аварійності на дорогах України за 2025 рік, в цілому за цей період на території країни поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими.

Уточнюється, що в результаті цих дорожньо-транспортних пригод:

  • 31 898 осіб - отримали травми;
  • 3 249 осіб - загинули.

Найбільш розповсюджені причини таких ДТП

Виходячи з інформації Патрульної поліції, одними з основних причин таких ДТП в Україні стали:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (40,8% від усіх ДТП із тяжкими наслідками);
  • порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів;
  • порушення правил під час зміни напрямку руху;
  • недотримання безпечної дистанції;
  • порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Повідомляється також, що 643 ДТП із потерпілими за рік - через перебування водіїв у стані сп'яніння.

У них травми отримали 857 осіб, загинули - 73 особи.

"Загалом, протягом 2025 року, поліцейські склали 138 047 протоколів про адміністративні правопорушення за ч. 1-4 ст. 130 КУпАП", - уточнили у прес-службі правоохоронців.

Види дорожньо-транспортних пригод із потерпілими

Серед видів дорожньо-транспортних пригод із потерпілими у Патрульній поліції виокремили такі:

  • зіткнення (42,9%);
  • наїзд на пішохода (25,7%);
  • наїзд на перешкоду (12,7%).

"Щодня проводимо профілактичні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності, зменшення травматизму та виховання правомірної поведінки на дорозі. Також продовжується посилений режим патрулювання", - зауважили у прес-службі правоохоронців.

Скільки постанов виписали за перевищення швидкості

Насамкінець у поліції наголосили, що продовжують невпинно стежити за дотриманням швидкісного режиму на дорогах країни.

Зазначається, що за допомогою системи автофіксації впродовж 2025 року було винесено 4 695 171 постанову.

Тим часом у неавтоматичному режимі поліцейські винесли 733 352 постанови.

"Бережіть себе! Дотримуйтеся ПДР", - підсумували патрульні.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують посилити відповідальність для "серійних порушників" правил дорожнього руху (ПДР).

Тим часом у поліції нагадали водіям про порядок дій у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) - як правильно діяти, щоб не мати потім проблем.

Читайте також, коли буксирування транспортного засобу може закінчитись ДТП і штрафом.

