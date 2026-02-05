Це вбиває: поліція назвала головні причини ДТП із постраждалими та їх кількість за рік

Скільки людей травмувалось і загинуло у ДТП за рік

Згідно з оприлюдненою правоохоронцями статистикою аварійності на дорогах України за 2025 рік, в цілому за цей період на території країни поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими.

Уточнюється, що в результаті цих дорожньо-транспортних пригод:

31 898 осіб - отримали травми;

3 249 осіб - загинули.

Найбільш розповсюджені причини таких ДТП

Виходячи з інформації Патрульної поліції, одними з основних причин таких ДТП в Україні стали:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (40,8% від усіх ДТП із тяжкими наслідками);

порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів;

порушення правил під час зміни напрямку руху;

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Повідомляється також, що 643 ДТП із потерпілими за рік - через перебування водіїв у стані сп'яніння.

У них травми отримали 857 осіб, загинули - 73 особи.

"Загалом, протягом 2025 року, поліцейські склали 138 047 протоколів про адміністративні правопорушення за ч. 1-4 ст. 130 КУпАП", - уточнили у прес-службі правоохоронців.

Види дорожньо-транспортних пригод із потерпілими

Серед видів дорожньо-транспортних пригод із потерпілими у Патрульній поліції виокремили такі:

зіткнення (42,9%);

наїзд на пішохода (25,7%);

наїзд на перешкоду (12,7%).

"Щодня проводимо профілактичні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності, зменшення травматизму та виховання правомірної поведінки на дорозі. Також продовжується посилений режим патрулювання", - зауважили у прес-службі правоохоронців.

Скільки постанов виписали за перевищення швидкості

Насамкінець у поліції наголосили, що продовжують невпинно стежити за дотриманням швидкісного режиму на дорогах країни.

Зазначається, що за допомогою системи автофіксації впродовж 2025 року було винесено 4 695 171 постанову.

Тим часом у неавтоматичному режимі поліцейські винесли 733 352 постанови.

"Бережіть себе! Дотримуйтеся ПДР", - підсумували патрульні.

