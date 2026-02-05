Це вбиває: поліція назвала головні причини ДТП із постраждалими та їх кількість за рік

Впродовж 2025 року на дорогах України зафіксували майже 26 тисяч аварій із постраждалими. Тож у поліції нагадали про основні причини таких ДТП і їхні види.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції України у Facebook.
Згідно з оприлюдненою правоохоронцями статистикою аварійності на дорогах України за 2025 рік, в цілому за цей період на території країни поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими.
Уточнюється, що в результаті цих дорожньо-транспортних пригод:
Виходячи з інформації Патрульної поліції, одними з основних причин таких ДТП в Україні стали:
Повідомляється також, що 643 ДТП із потерпілими за рік - через перебування водіїв у стані сп'яніння.
У них травми отримали 857 осіб, загинули - 73 особи.
"Загалом, протягом 2025 року, поліцейські склали 138 047 протоколів про адміністративні правопорушення за ч. 1-4 ст. 130 КУпАП", - уточнили у прес-службі правоохоронців.
Серед видів дорожньо-транспортних пригод із потерпілими у Патрульній поліції виокремили такі:
"Щодня проводимо профілактичні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності, зменшення травматизму та виховання правомірної поведінки на дорозі. Також продовжується посилений режим патрулювання", - зауважили у прес-службі правоохоронців.
Насамкінець у поліції наголосили, що продовжують невпинно стежити за дотриманням швидкісного режиму на дорогах країни.
Зазначається, що за допомогою системи автофіксації впродовж 2025 року було винесено 4 695 171 постанову.
Тим часом у неавтоматичному режимі поліцейські винесли 733 352 постанови.
"Бережіть себе! Дотримуйтеся ПДР", - підсумували патрульні.
