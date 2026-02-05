Это убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за год

В течение 2025 года на дорогах Украины зафиксировали почти 26 тысяч аварий с пострадавшими. Поэтому в полиции напомнили об основных причинах таких ДТП и их видах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook.
Согласно обнародованной правоохранителями статистике аварийности на дорогах Украины за 2025 год, в целом за этот период на территории страны полицейские зарегистрировали 25 934 ДТП с пострадавшими.
Уточняется, что в результате этих дорожно-транспортных происшествий:
Исходя из информации Патрульной полиции, одними из основных причин таких ДТП в Украине стали:
Сообщается также, что 643 ДТП с пострадавшими за год - из-за пребывания водителей в состоянии опьянения.
В них травмы получили 857 человек, погибли - 73 человека.
"В общем, в течение 2025 года, полицейские составили 138 047 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1-4 ст. 130 КУоАП", - уточнили в пресс-службе правоохранителей.
Среди видов дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Патрульной полиции выделили следующие:
"Ежедневно проводим профилактические мероприятия, направленные на повышение осведомленности, уменьшение травматизма и воспитание правомерного поведения на дороге. Также продолжается усиленный режим патрулирования", - отметили в пресс-службе правоохранителей.
В завершение в полиции отметили, что продолжают неустанно следить за соблюдением скоростного режима на дорогах страны.
Отмечается, что с помощью системы автофиксации в течение 2025 года было вынесено 4 695 171 постановление.
Между тем в неавтоматическом режиме полицейские вынесли 733 352 постановления.
"Берегите себя! Соблюдайте ПДД", - подытожили патрульные.
