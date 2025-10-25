ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Серійних порушників" ПДР хочуть карати суворіше: що може змінитись для водіїв в Україні

Субота 25 жовтня 2025 11:30
"Серійних порушників" ПДР хочуть карати суворіше: що може змінитись для водіїв в Україні В Україні можуть запровадити посилену відповідальність для "серійних порушників" ПДР (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ірина Костенко, Юлія Акимова

Деякі водії порушують Правила дорожнього руху систематично - отримують штрафи, проте згодом все одно не дотримуються ПДР. Щоб запобігти такій ситуації, в Україні можуть посилити відповідальність для "серійних порушників".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Які категорії водіїв порушують ПДР найчастіше

Правоохоронець повідомив, що в цілому поліція не виділяє ті чи інші категорії водіїв, які порушують Правила дорожнього руху найчастіше. Тому й статистики відповідної немає.

"Ми розуміємо, що серійним порушником може бути будь-який водій", - додав Білошицький.

При цьому він визнав: у поліції розуміють, що є "певні категорії водіїв, які порушують просто систематично".

"І це не пов'язано з віком, наприклад, або ще з чимось", - додав представник патрульної поліції.

Водночас він зауважив, що може "виділити поціновувачів, так би мовити, спортивної їзди там, де вона заборонена".

"Це - не дрифт. Це найчастіше - просто швидке небезпечне керування в місті. Це водії з якимись переобладнаними автівками, з претензіями на "спортивність", - поділився фахівець.

Водночас, за його словами, є й інші водії, які порушують ПДР "досить часто".

Чому "серійних порушників" планують карати по-новому

"Ми нещодавно ініціювали ідею про сфокусовану відповідальність для серійних порушників", - розповів Білошицький.

Він пояснив, що сьогодні, якщо дивитись на більшість статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), для водіїв на дорогах передбачена відповідальність за вчинення правопорушення та в деяких випадках - за вчинення такого самого порушення вдруге впродовж року.

"І виходить так, що здебільшого, по ряду порушень, особа може і 20 разів впродовж року вчиняти це порушення. Платити один і той самий штраф. І фактично ніяк не спокутувати провину", - зауважив поліцейський.

Це пояснюється тим, що відповідальність, передбачена КУпАП, "має на меті не покарання порушника, а саме виховання".

"Коли ми стикаємося з тим, що водій порушує 20-25 разів за рік, ми розуміємо, що відповідальність - не діє. Тобто вона - не актуальна для правопорушника", - наголосив правоохоронець.

Що саме може змінитись для "серійних порушників"

Білошицький зауважив, що для "серійних порушників" (для яких чинне "виховання" КУпАП - не актуальне), потрібні інші заходи.

"Наприклад, ті законопроекти, над якими ми спільно з депутатами працювали, це - посилення відповідальності за систематичні правопорушення. Введення третього випадку порушення", - розповів він.

Так, за його словами, "якщо водій скоїв порушення втретє, відповідальність за це посилюється - аж до можливості позбавлення права керування" транспортними засобами.

"Є ще одна ініціатива, над якою ми працюємо й активно її пропагуємо. Це - введення системи штрафних балів. Які фактично існують в багатьох зарубіжних країнах і також покликані боротись з систематичними порушеннями", - повідомив правоохоронець.

Він пояснив: якщо людина за такої системи набирає "певну кількість балів", посвідчення водія "призупиняється".

"І така особа має перескладати в тій чи іншій мірі іспит. І доводити суспільству свою спроможність поряд із іншими громадянами керувати транспортним засобом", - додав фахівець.

Насамкінець він нагадав: "якщо особа порушує дуже багато разів, то це ніщо інше, як сигнал суспільству".

"Про те, що, можливо, це - небезпечний водій, який несе загрозу іншим учасникам дорожнього руху", - підсумував Білошицький.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують суттєво змінити систему штрафів за перевищення швидкості. Пропонується, зокрема, знизити так звану "допустиму погрішність" (яка зараз складає 20 км/год) і запровадити градацію штрафів.

Крім того, ми пояснювали, як водіям перевірити й швидко сплатити штраф за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) і коли українцям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код.

Читайте також про рекордні штрафи для водіїв - які порушення "коштують" до 51 тисячі гривень.

