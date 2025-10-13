ua en ru
Має знати кожен водій: поліція пояснила, коли буксирування може закінчитись ДТП і штрафом

Понеділок 13 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
Має знати кожен водій: поліція пояснила, коли буксирування може закінчитись ДТП і штрафом Буксирування транспортних засобів має відбуватись за правилами (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Основні правила буксирування транспортних засобів повинен знати кожен водій. Це допоможе уникнути не лише "випадкової" дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), але й штрафу за порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Основні вимоги до буксирування транспортних засобів

Правоохоронці нагадали, що основні вимоги (правила) щодо буксирування різних транспортних засобів повинен знати кожен водій.

Так, перед початком руху необхідно обговорити з іншим водієм:

  • способи комунікації;
  • маршрут руху.

Наголошується, що буксирувати транспортний засіб може лише:

  • авто без причепа;
  • авто зі справним зчепленням.

"Якщо жорстке зчеплення не забезпечує точного повторення траєкторії руху - у буксированому авто завжди має бути водій", - зауважили у поліції.

Уточнюється, що лише на жорсткому зчепленні слід буксирувати причіп або віз - щоб вони точно повторювали рух авто.

"Запам'ятайте: в авто, яке здійснює буксирування, має бути ввімкнене ближнє світло фар, а в автівки, яку буксирують - аварійна світлова сигналізація", - повідомили правоохоронці.

Крім того, не можна буксирувати транспортні засоби автобусами.

Насамкінець українцям нагадали, що забороняється буксирувати:

  • мотоцикли без бокового причепа;
  • мопеди;
  • велосипеди.

"Дотримання цих правил допоможе уникнути автопригод", - підсумували у патрульній поліції.

Має знати кожен водій: поліція пояснила, коли буксирування може закінчитись ДТП і штрафомПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Варто зазначити, що згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил буксирування транспортних засобів може тягти за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках виїжджати на авто - заборонено.

Тим часом у поліції пояснили, як водіям перевірити й швидко сплатити штраф за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).

Читайте також про рекордні штрафи для водіїв - які порушення "коштують" до 51 тисячі гривень.

ДТП Національна поліція ПДР Автомобільний рух Поради водіям Штрафи Водіння
