Має знати кожен водій: поліція пояснила, коли буксирування може закінчитись ДТП і штрафом

Основні правила буксирування транспортних засобів повинен знати кожен водій. Це допоможе уникнути не лише "випадкової" дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), але й штрафу за порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Основні вимоги до буксирування транспортних засобів

Правоохоронці нагадали, що основні вимоги (правила) щодо буксирування різних транспортних засобів повинен знати кожен водій.

Так, перед початком руху необхідно обговорити з іншим водієм:

способи комунікації;

маршрут руху.

Наголошується, що буксирувати транспортний засіб може лише:

авто без причепа;

авто зі справним зчепленням.

"Якщо жорстке зчеплення не забезпечує точного повторення траєкторії руху - у буксированому авто завжди має бути водій", - зауважили у поліції.

Уточнюється, що лише на жорсткому зчепленні слід буксирувати причіп або віз - щоб вони точно повторювали рух авто.

"Запам'ятайте: в авто, яке здійснює буксирування, має бути ввімкнене ближнє світло фар, а в автівки, яку буксирують - аварійна світлова сигналізація", - повідомили правоохоронці.

Крім того, не можна буксирувати транспортні засоби автобусами.

Насамкінець українцям нагадали, що забороняється буксирувати:

мотоцикли без бокового причепа;

мопеди;

велосипеди.

"Дотримання цих правил допоможе уникнути автопригод", - підсумували у патрульній поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Варто зазначити, що згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил буксирування транспортних засобів може тягти за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).