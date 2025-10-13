Має знати кожен водій: поліція пояснила, коли буксирування може закінчитись ДТП і штрафом
Основні правила буксирування транспортних засобів повинен знати кожен водій. Це допоможе уникнути не лише "випадкової" дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), але й штрафу за порушення.
Основні вимоги до буксирування транспортних засобів
Правоохоронці нагадали, що основні вимоги (правила) щодо буксирування різних транспортних засобів повинен знати кожен водій.
Так, перед початком руху необхідно обговорити з іншим водієм:
- способи комунікації;
- маршрут руху.
Наголошується, що буксирувати транспортний засіб може лише:
- авто без причепа;
- авто зі справним зчепленням.
"Якщо жорстке зчеплення не забезпечує точного повторення траєкторії руху - у буксированому авто завжди має бути водій", - зауважили у поліції.
Уточнюється, що лише на жорсткому зчепленні слід буксирувати причіп або віз - щоб вони точно повторювали рух авто.
"Запам'ятайте: в авто, яке здійснює буксирування, має бути ввімкнене ближнє світло фар, а в автівки, яку буксирують - аварійна світлова сигналізація", - повідомили правоохоронці.
Крім того, не можна буксирувати транспортні засоби автобусами.
Насамкінець українцям нагадали, що забороняється буксирувати:
- мотоцикли без бокового причепа;
- мопеди;
- велосипеди.
"Дотримання цих правил допоможе уникнути автопригод", - підсумували у патрульній поліції.
Варто зазначити, що згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил буксирування транспортних засобів може тягти за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).
